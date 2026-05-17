Nach Horror-Sturz: Marquez meldet sich aus Krankenhaus

Leichtes Aufatmen nach dem Unfall von Alex Marquez.

Nach dem schweren Sturz beim Grand Prix von Barcelona der MotoGP gibt es nun eine Diagnose. Der 30-Jährige hat sich bei dem Unfall laut seinem Team einen marginalen Bruch des siebten Halswirbels sowie einen Bruch des rechten Schlüsselbeins zugezogen.

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Die Verletzung des Schlüsselbeins hat eine Operation zur Folge, die noch am Sonntag durchgeführt werden soll, teilt der Spanier auf Instagram mit. Der Wirbelbruch werde nächste Woche noch genauer untersucht.

Am Abend meldet er sich mit einem Foto aus dem Krankenhaus und den Worten: "Alles unter Kontrolle", zudem ergänzt er: "Heute Nacht geht’s in den OP, aber ich könnte nicht in besseren Händen sein."