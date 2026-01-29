Nach Informationen der "AS" soll Pedro Acosta ab 2027 Ducati-Fahrer werden und sich die Garage mit Marc Márquez teilen.

Demnach verlässt der 21-jährige Spanier nach der Saison 2026 KTM und übernimmt die Position von Francesco Bagnaia.

Der Vertrag soll bereits unterzeichnet sein.

Die vergangene Saison beendete Acosta nach fünf Podestplätzen auf dem vierten MotoGP-Gesamtrang, auf seinen ersten MotoGP-Sieg muss der Spanier jedoch nach wie vor warten.