Neues Fahrerduo bestätigt: WM-Führender wechselt zu Yamaha

Das neue Fahrerduo von Yamaha ab der Saison 2027 steht fest.

Das Werk in Iwata hat am Mittwoch bestätigt, dass der derzeitige WM-Führende Jorge Martin und der Japaner Ai Ogura Verträge beim Yamaha Factory MotoGP-Team für die MotoGP-Saisons 2027 und 2028 unterschrieben haben.

"Starten in eine neue Ära"

"Wir freuen uns sehr, Jorge und Ai im Yamaha Factory MotoGP-Team willkommen zu heißen, während wir 2027 in eine neue Ära starten. Die Verpflichtung von Fahrern dieses Kalibers unterstreicht unseren Ehrgeiz und unser Vertrauen in das Projekt", so Paolo Pavesio, Geschäftsführer von Yamaha Motor Racing.

Ex-Weltmeister muss gehen

Erst am Dienstag gab Yamaha das Ende der Zusammenarbeit mit seinen beiden Werksfahrern Fabio Quartararo und Álex Rins zum Ablauf der MotoGP-Saison 2026 bekannt.

Quartararo fuhr seit seinem MotoGP-Debüt 2019 durchgehend für Yamaha und entwickelte sich zum Aushängeschild des japanischen Herstellers.

In dieser Zeit feierte er elf Grand-Prix-Siege und stand 32-mal auf dem Podest. Der Höhepunkt folgte 2021 mit dem Gewinn des Weltmeistertitels in der Königsklasse.