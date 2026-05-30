Ducati feiert beim MotoGP-Heimrennen in Mugello das 100-jährige Jubiläum - zumindest im Sprint ist aber die italienische Konkurrenz voran.

Raul Fernandez sorgt im Sprint des Grand Prix von Italien vor Jorge Martin für einen Aprilia-Doppelsieg. Erst dahinter komplettiert Fabio Di Giannantonio auf einer VR46-Ducati für einen Stockerlplatz des Bologna-Herstellers.

Weltmeister Marc Marquez steuert seine Werks-Ducati auf Rang fünf, für KTM läuft der Sprint suboptimal: Pedro Acosta wird als bester Fahrer der Mattighofener Neunter, Brad Binder folgt als Elfter.

Bereits im zweiten freien Training fällt ein MotoGP-Rekord: Die 368,6 km/h, auf die Jorge Martin kommt, sind eine neue Allzeit-Höchstmarke.