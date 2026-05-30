Wanner und Chukwuemeka: Die Neuen wurden Brüder

Paul Wanner und Carney Chukwuemeka – diese beiden Namen werden auf ewig miteinander verbunden sein.

Lange umworben, entschieden sich die beiden im Frühjahr endlich, für das ÖFB-Team aufzulaufen, haben im März im Testspiel gegen Ghana ihr Debüt gefeiert.

Es hat Klick gemacht

Das schweißt zusammen. Und tatsächlich sind der Eindhoven-Legionär und der Dortmund-Profi mehr als nur zwei Teamkollegen, die zufällig gleichzeitig zum Nationalteam gestoßen sind.

"Wir kannten uns vorher schon ein bisschen, aber hier haben wir uns so richtig kennengelernt", erzählt Wanner.

Und die Chemie zwischen den beiden passte vom ersten Moment an. Chukwuemeka sagt: "Es hat einfach von Tag eins an Klick gemacht."