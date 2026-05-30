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Wanner und Chukwuemeka: Die Neuen wurden Brüder

Im März debütierten sie für das ÖFB-Nationalteam. Seither hat sich eine enge Freundschaft entwickelt. Inklusive "Deutschunterricht".

Wanner und Chukwuemeka: Die Neuen wurden Brüder Foto: © IMAGO / STEINSIEK.CH
Harald Prantl
Textquelle: © LAOLA1
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Paul Wanner und Carney Chukwuemeka – diese beiden Namen werden auf ewig miteinander verbunden sein.

Lange umworben, entschieden sich die beiden im Frühjahr endlich, für das ÖFB-Team aufzulaufen, haben im März im Testspiel gegen Ghana ihr Debüt gefeiert.

Es hat Klick gemacht

Das schweißt zusammen. Und tatsächlich sind der Eindhoven-Legionär und der Dortmund-Profi mehr als nur zwei Teamkollegen, die zufällig gleichzeitig zum Nationalteam gestoßen sind.

"Wir kannten uns vorher schon ein bisschen, aber hier haben wir uns so richtig kennengelernt", erzählt Wanner.

Und die Chemie zwischen den beiden passte vom ersten Moment an. Chukwuemeka sagt: "Es hat einfach von Tag eins an Klick gemacht."

"Er ist mein Bruder!"

Chukwuemeka über Wanner

Wanner ergänzt: "Ich habe eine sehr spezielle Verbindung zu ihm – dadurch, dass wir beide hier neu waren. Seither machen wir gefühlt alles zusammen, ich bin die ganze Zeit mit ihm unterwegs."

Fast täglich in Kontakt

"Er ist ein sehr, sehr guter Freund von mir", fügt der Mittelfeldspieler hinzu. Und dann sagt Chukwuemeka die einzigen vier deutschen Worte bei diesem Medientermin: "Er ist mein Bruder."

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Spaß im Training
Foto: ©GEPA

"Wir haben denselben Fußball-IQ, spielen sehr gerne miteinander. Außerdem schreiben wir uns fast jeden Tag. Wir machen uns Treffen abseits des Fußballs aus", so Chukwuemeka.

Gute und nicht ganz so gute Deutschkurse

Apropos Deutschkenntnisse. Zwei Mal pro Woche nimmt der BVB-Kicker gemeinsam mit seinem Klubkollegen Jobe Bellingham an einem Deutschkurs teil. "Es ist keine einfache Sprache, aber ich bin sicher, ich bekomme es bald hin", sagt er.

Wanner wiederum erklärt, dass die beiden Freunde grundsätzlich Englisch miteinander sprächen, er ihm aber "ab und zu ein bisschen Deutschunterricht" gäbe.

Der "Schüler" lacht: "Um ehrlich zu sein, habe ich nur böse Wörter von ihm gelernt. Ich will lieber keines davon sagen."

Duelle mit Deutschland oder England? Gerne!

Und wie wäre es für die beiden, im Laufe der WM auf Deutschland bzw. England zu treffen – die beiden Nationen, für die sie im Nachwuchs gekickt haben?

"Warum nicht?! Ich fände das cool. Das würde ja bedeuten, dass wir weit kommen", sagt Wanner angesichts der Konstellation, dass ein Treffen mit der DFB-Auswahl erst zu einem späteren Zeitpunkt des Turniers möglich wäre.

Chukwuemeka hätte auch gar nichts gegen ein Duell mit England einzuwenden: "Ich würde mich freuen. Und ich will dieses Spiel dann gewinnen."

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