Wanner und Chukwuemeka: Die Neuen wurden Brüder

"Er ist mein Bruder!"
Wanner ergänzt: "Ich habe eine sehr spezielle Verbindung zu ihm – dadurch, dass wir beide hier neu waren. Seither machen wir gefühlt alles zusammen, ich bin die ganze Zeit mit ihm unterwegs."
Fast täglich in Kontakt
"Er ist ein sehr, sehr guter Freund von mir", fügt der Mittelfeldspieler hinzu. Und dann sagt Chukwuemeka die einzigen vier deutschen Worte bei diesem Medientermin: "Er ist mein Bruder."
"Wir haben denselben Fußball-IQ, spielen sehr gerne miteinander. Außerdem schreiben wir uns fast jeden Tag. Wir machen uns Treffen abseits des Fußballs aus", so Chukwuemeka.
Gute und nicht ganz so gute Deutschkurse
Apropos Deutschkenntnisse. Zwei Mal pro Woche nimmt der BVB-Kicker gemeinsam mit seinem Klubkollegen Jobe Bellingham an einem Deutschkurs teil. "Es ist keine einfache Sprache, aber ich bin sicher, ich bekomme es bald hin", sagt er.
Wanner wiederum erklärt, dass die beiden Freunde grundsätzlich Englisch miteinander sprächen, er ihm aber "ab und zu ein bisschen Deutschunterricht" gäbe.
Der "Schüler" lacht: "Um ehrlich zu sein, habe ich nur böse Wörter von ihm gelernt. Ich will lieber keines davon sagen."
Duelle mit Deutschland oder England? Gerne!
Und wie wäre es für die beiden, im Laufe der WM auf Deutschland bzw. England zu treffen – die beiden Nationen, für die sie im Nachwuchs gekickt haben?
"Warum nicht?! Ich fände das cool. Das würde ja bedeuten, dass wir weit kommen", sagt Wanner angesichts der Konstellation, dass ein Treffen mit der DFB-Auswahl erst zu einem späteren Zeitpunkt des Turniers möglich wäre.
Chukwuemeka hätte auch gar nichts gegen ein Duell mit England einzuwenden: "Ich würde mich freuen. Und ich will dieses Spiel dann gewinnen."