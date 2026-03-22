"Bez" unschlagbar! Aprilia-Star schreibt MotoGP-Geschichte

Marco Bezzecchi ist in der MotoGP auf der Grand-Prix-Distanz aktuell unantastbar.

Der Aprilia-Star gewinnt das Rennen in Brasilien überlegen und feiert seinen vierten Grand-Prix-Sieg in Folge.

Der Italiener steigt in einen elitären Kreis auf. Vor ihm ist dieses Kunststück nur Valentino Rossi, Marc Marquez, Jorge Lorenzo und Francesco Bagnaia gelungen.

Doppelsieg für Aprilia

Bezzecchi überrumpelt Pole-Setter Fabio Di Giannantonio mit einem perfekten Start und gibt die Führungsposition in weiterer Folge nicht mehr her. "Bez" nimmt KTM-Jungstar Pedro Acosta die Führung in der Fahrer-WM ab, der Spanier muss mit Rang sieben vorliebnehmen.

Jorge Martin sorgt als Zweiter mit seinem ersten GP-Podest für Aprilia für einen Doppelsieg des Werks aus dem italienischen Noale. Der "Martinator" ist mit elf Punkten Rückstand nun auch Bezzecchis erster Verfolger.

Das Podest komplettiert Fabio di Giannantonio, der Titelverteidiger Marc Marquez in einem spannenden Fight hinter sich lassen kann. Für dessen Teamkollegen Francesco Bagnaia endet der erste Grand Prix in Goiania seit 37 Jahren mit einem Ausrutscher ins Kiesbett.

23 statt 31 Runden

Das ursprünglich über 31 Runden angesetzte Rennen wurde wenige Minuten vor dem Start auf 23 Runden gekürzt. Als Grund nannte Veranstalter Dorna die abbauenden Streckenverhältnisse.

Der Motorrad-Tross übersiedelt nun direkt in die USA, am kommenden Wochenende geht die Saison in Austin weiter.