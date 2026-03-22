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1.000 Tore! Ovechkin knackt unglaubliche Schallmauer

Der Russe ist nach Wayne Gretzky erst der zweite Spieler der Geschichte, der diesen Meilenstein erreicht. Auf Rekordhalter Gretzky fehlen nur mehr 16 Treffer.

1.000 Tore! Ovechkin knackt unglaubliche Schallmauer Foto: © GETTY
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Alexander Ovechkin hat als zweiter Spieler der Geschichte 1.000 Tore in Grunddurchgang und Playoff der NHL erzielt.

Der 40-jährige Russe erreicht den Meilenstein am Sonntag mit einem Powerplay-Tor bei der 2:3-Heimniederlage nach Verlängerung seiner Washington Capitals gegen Colorado Avalanche. vechkin fehlen nur noch 16 Tore auf Rekordhalter Wayne Gretzky (1.016).

Der Washington-Stürmer hat Gretzky im April 2025 mit seinem 895. Treffer schon als Tor-Rekordhalter im Grunddurchgang abgelöst.

Ranked: Die Rekord-Torschützen der NHL

Der beste ÖEHV-Torschütze
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