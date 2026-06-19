Spektakulär: ÖFB-Fanpost kommt per Fallschirmsprung

Wenige Tage, bevor das ÖFB-Team auf den amtierenden Weltmeister Argentinien trifft, erhielt man noch eine ganz besondere Sendung aus der Heimat.

Die ÖFB-Stars bekamen von der österreichischen Post einen Rucksack voller Fanbotschaften zugestellt. Aber nicht auf herkömmlichem Wege, sondern aus der Luft.

Konkret war es Fallschirmspringerin Sophie Grill, die aus einem Hubschrauber sprang und auf dem Gelände der University of Santa Barbara landete, wo das Nationalteam einquartiert ist.

In Empfang genommen wurde die Sendung durch Philipp Mwene, Alessandro Schöpf und Florian Wiegele. Es seien "unglaublich viele schöne Briefe dabei", freute sich Schöpf.

Das gebe einen Motivationsschub für die kommenden Spiele. Mwene: "Man spürt die Begeisterung und die große Unterstützung wirklich. Das bedeutet uns sehr viel und gibt uns Kraft – gerade mit dem Wissen, dass wir aus ganz Österreich so großartigen Rückhalt haben."

Die spektakuläre Aktion im VIDEO: