Red Bull könnte Bulgarien eine Formel-1-Premiere bescheren

2027 könnte erstmals ein Bulgare an der Formel 1 teilnehmen.

Nikola Tsolov soll einem Bericht des spanischen Mediums "soymotor" zufolge einen Platz bei den Racing Bulls zugesichert bekommen haben. Der 19-Jährige wäre damit der erste Fahrer seines Landes, der in der Königsklasse fährt.

Aufstieg unabhängig von Verstappens Zukunft

Sein Aufstieg soll unabhängig von der Zukunft von Max Verstappen stattfinden. Der Niederländer steht bei Red Bull Racing noch bis 2028 unter Vertrag, zählt heuer jedoch nicht zu den Favoriten auf Rennsiege.

Eine Ausstiegsklausel könnte ihm einen vorzeitigen Abschied ermöglichen. Alle Infos >>>

Lawson könnte Platz verlieren

Sollte Verstappen bleiben, würde demnach Liam Lawson sein Cockpit bei den Racing Bulls verlieren.

Der Neuseeländer bestreitet aktuell sein zweites volles Jahr in der Formel 1, liegt in der Weltmeisterschaft auf dem zehnten Rang. Dem 18-jährigen Arvid Lindblad dürfte jedoch die größere Zukunft zugetraut werden.

Starkes Rookie-Jahr in der Formel 2

Tsolov ist heuer in der Formel 2 am Start, bestreitet dort seine Rookie-Saison und wusste die Verantwortlichen bei Red Bull bereits zu überzeugen.

Als amtierender Vizeweltmeister der Formel 3 fährt der 19-Jährige aus der bulgarischen Hauptstadt Sofia für Campos Racing und feierte bereits drei Siege - zwei davon im Hauptrennen, einen im Sprint.

In der Weltmeisterschaft liegt Tsolov, der Teil des Red-Bull-Nachwuchsprogramms ist, auf Rang zwei. Sein Rückstand auf den zwei Jahre älteren Italiener Gabriele Mini beträgt nur sechs Punkte.