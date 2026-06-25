Amtszeit-Beschränkung für FIA-Präsident aufgehoben

Der Internationale Motorsport-Verband (FIA) hat auf Bestreben seines Präsidenten Mohammed Ben Sulayem dessen Amtszeit-Beschränkung aufgehoben.

Das Votum im Rahmen einer außerordentlichen FIA-Generalversammlung für diese Maßnahme lag bei mehr als 90 Prozent Zustimmung. Bisher betrug die maximale Amtszeit drei Vierjahresperioden.

Der 64-jährige Ben Sulayem ist Ende 2025 für seine zweite Amtszeit wiedergewählt worden.

Die Zwölf-Jahres-Beschränkung hatte Ben Sulayems Vorgänger Jean Todt nach der Langzeitpräsidentschaft von Max Mosley eingeführt.