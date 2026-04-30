Zeitplan und Neuerungen für den Formel-1-Grand-Prix in Miami

Die Formel 1 ist zurück!

Nach der kriegsbedingten Zwangspause kehrt die Rennserie nach gut fünf Wochen zurück auf die Strecke. Das vierte Saisonrennen steigt im Miami (USA).

Dort wird zudem nach China das zweite von sechs Sprint-Wochenenden ausgetragen.

Der Zwischenstand

Da das letzte Rennen doch schon einige Wochen zurückliegt, hier eine kleine Auffrischung zum derzeitigen Zwischenstand. Nach erst drei Rennen befinden wir uns noch am Anfang der Saison.

Stärkste Kraft ist nach letztem Stand Mercedes, in Japan avancierte Youngster Kimi Antonelli mit seinem Sieg zum jüngsten Führenden in der Fahrer-Wertung aller Zeiten.

Sein erster Verfolger ist Teamkollege George Russell. Als zweite Kraft erwies sich zuletzt Ferrari, allerdings gab Weltmeister McLaren in Suzuka ein kräftiges Lebenszeichen ab.

Das ändert sich

Die ohnehin schon völlig neuen Regeln wurden in der Pause angepasst, in Miami geht die Formel 1 nun mit einer überarbeiteten Version des Motor-Reglements an den Start.

Eine zentrale Maßnahme: Die Energiemenge pro Runde. Durch die überarbeiteten Regelungen soll es den Piloten nicht wie zuletzt wieder möglich sein, auf einer schnellen Runde keine Energie sparen zu müssen und voll ans Limit gehen zu können. Dies wird durch die Reduktion der maximalen Energiemenge von acht auf sieben Megajoule ermöglicht.

Dadurch steht aber auch weniger Leistung zur Verfügung, was die Autos in weiterer Folge langsamer machen wird. Laut dem FIA-Technikdirektor Jan Monchaux wird sich dieser Zeitverlust aber mit "ein bis zwei Zehntel" gering halten.

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Der Zeitplan