Wolff gibt Update: Fahrer-Entscheidung am Wochenende

Wechselt Max Verstappen zu Mercedes, oder bleibt alles wie gehabt?

Kommendes Wochenende geht der Grand Prix von Belgien über die Bühne - da soll eine Entscheidung darüber gefällt werden, wie die Fahrerpaarung bei Mercedes in der kommenden Saison aussehen soll.

"Es geht ja nicht nur darum, dass das Team eine Entscheidung trifft, wer im nächsten Jahr im Auto sitzt, sondern die Fahrer müssen auch wissen, woran sie sind. Wir haben auch immer versucht, uns an diese Regel zu halten und das werden wir auch in dem Fall machen", sagt der Mercedes-Teamchef gegenüber dem "ORF".

Wolff: "Man kann über Max nicht einfach so hinwegschauen"

In Spa-Francorchamps soll demnach die Entscheidung fallen, ob der niederländische Vierfach-Weltmeister zu den Silberpfeilen wechselt. Wann die Fahrerpaarung für die kommende Saison verkündet wird, sei noch offen.

"Die Fahrtrichtung ist so, dass wir mit George (Anm.: Russell) und Kimi (Anm.: Antonelli) weitermachen wollen. Das ist die absolute Priorität - aber man kann über einen Max nicht einfach so hinwegschauen." So Wolff, laut dem es aber "keine großen Überraschungen geben wird."

In den vergangenen Monaten sind immer wieder Gerüchte über einen Wechsel Verstappens zu Mercedes aufgekeimt, der 53-jährige Wiener hat aber auch keinen Hehl daraus gemacht, den Niederländer gerne in einem seiner Autos sehen zu wollen.

