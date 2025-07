Letzter Strohhalm: Ferrari baut auf neue Aufhängung

Meldet sich Ferrari in der heurigen Saison noch zurück?

Die Scuderia hat in Mugello einen Filmtag abgehalten, für die Werbeaufnahmen hat das Team 200 Kilometer abspulen dürfen. Dabei dürfte das italienische Team eine überarbeitete Version des SF-25 getestet haben - genauer gesagt mit neuer Radaufhängung.

Diese bereitet Ferrari seit Saisonbeginn Kopfzerbrechen, bisher hat man mit einer höheren Bodenfreiheit fahren müssen, um die Probleme im Setup zu kompensieren. Dies könnte neue Optionen in der Abstimmung eröffnen, die das Betriebsfenster der Reifen vergrößern.

Radaufhängungs-Update bereits in Spa im Einsatz

Die Ergebnisse im Simulator sollen bereits vielversprechend sein, dem Vernehmen nach ist man mit dem "Test" in Mugello so sehr zufrieden, dass die überarbeitete Aufhängung bereits kommende Woche in Spa-Francorchamps (Beglien) zum Einsatz kommt.

In Kombination mit dem bereits erprobten Unterboden-Update (seit Österreich im Einsatz) will die Scuderia Platz zwei in der Konstrukteurs-WM sichern und endlich um Siege mitfahren. Bisheriges Highlight in dieser Saison ist Hamiltons Sprint-Sieg in China, Leclerc ist zudem bereits viermal aufs Podest gefahren.

Die Fahrer-WM kann Ferrari wohl bereits abschreiben: Leclerc fehlen bereits 115 Punkte auf Leader Oscar Piastri, seinem britischen Teamkollegen sogar 131. In der Konstrukteurs-Wertung liegt man jedoch zwölf Punkte vor Mercedes auf Rang 2, Red Bull - mit quasi einem Fahrer - ist bereits 50 Punkte dahinter. Auf McLaren fehlen 238 Zähler.

