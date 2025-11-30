WM-Showdown im letzten Rennen: Für Verstappen "unglaublich"

"Richtige Entscheidung getroffen"

Rechenspiele hin oder her, bei Verstappen überwog an diesem Abend die Freude, überhaupt noch im Rennen um die WM-Krone dabei zu sein.

"Wir haben die richtige Entscheidung getroffen, während dem Safety Car an die Box zu kommen, das war einfach clever. Ich bin super happy, hier zu gewinnen, jetzt bleiben wir bis zum Schluss im Rennen dabei, unglaublich", so der vierfache Weltmeister und Titelverteidiger im Siegerinterview.

Die Entscheidung des McLaren-Teams, in der Safety-Car-Phase am Beginn des Rennens beide Piloten draußen zu lassen, fand er "interessant". Auch Red Bull-Motorsport-Berater Dr. Helmut Marko zeigte sich gegenüber "Sky" von dieser Entscheidung überrascht: "Aber positiv überrascht. Mit dem ersten Stopp zur richtigen Zeit war der Sieg praktisch besiegelt."

Klares Ziel

Auch deshalb, weil Verstappen danach alles im Griff hatte: "Ich wusste, wir haben eine gewisse Lücke und musste natürlich auch die Reifen 25 Runden am Leben erhalten, da ist ein hoher Verschleiß da, aber es hat funktioniert."

Es sei ein starkes Rennen gewesen an einem Wochenende, das eigentlich ein bisschen schwierig gewesen war. Marko bestätigte: "Unser Speed im Rennen konnte mit den McLaren absolut mithalten. Max ist dann nur so schnell gefahren, wie er musste, um den Piastri nicht näher kommen zu lassen."

Und schickte gleich eine Kampfansage hinaus: "Unsere Aufgabe ist es, diese WM zu gewinnen. Wie, das schauen wir dann noch."