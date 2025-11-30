NEWS

WM-Showdown im letzten Rennen: Für Verstappen "unglaublich"

Dank falscher Entscheidung der McLaren-Box und einer starken eigenen Renn-Pace ist für Verstappen im letzten Rennen in Abu Dhabi alles möglich.

WM-Showdown im letzten Rennen: Für Verstappen "unglaublich" Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die Formel 1 wird heuer wieder einmal ein extrem spannendes Finale erleben.

Vor dem Grand Prix in Abu Dhabi am kommenden Wochenende dürfen sich mit Lando Norris, Max Verstappen und Oscar Piastri gleich drei Fahrer realistische Chancen auf den WM-Titel ausrechnen.

Spannende Ausgangslage

Norris hat weiterhin die besten Karten, ihm würde ein dritter Platz in jedem Fall reichen, auch, weil er in der letzten Runde beim Katar-GP (zum Rennbericht >>>) noch George Russell überholte und auf Rang vier ins Ziel kam. Ein Manöver, das zu Verstimmungen zwischen Dr. Helmut Marko und Toto Wolff führte.

Piastri muss schon hoffen, dass Norris höchstens Sechster wird, sofern er selbst gewinnen sollte.

Verstappen dagegen muss zwölf Punkte auf Norris aufholen. Mögliche Szenarien dafür wären etwa ein Rennsieg, bei dem Norris nur Vierter wird, oder Rang zwei, wenn Norris höchstens Siebter wird. Wobei Piastri dann nicht gewinnen dürfte.

"Richtige Entscheidung getroffen"

Rechenspiele hin oder her, bei Verstappen überwog an diesem Abend die Freude, überhaupt noch im Rennen um die WM-Krone dabei zu sein.

"Wir haben die richtige Entscheidung getroffen, während dem Safety Car an die Box zu kommen, das war einfach clever. Ich bin super happy, hier zu gewinnen, jetzt bleiben wir bis zum Schluss im Rennen dabei, unglaublich", so der vierfache Weltmeister und Titelverteidiger im Siegerinterview.

Die Entscheidung des McLaren-Teams, in der Safety-Car-Phase am Beginn des Rennens beide Piloten draußen zu lassen, fand er "interessant". Auch Red Bull-Motorsport-Berater Dr. Helmut Marko zeigte sich gegenüber "Sky" von dieser Entscheidung überrascht: "Aber positiv überrascht. Mit dem ersten Stopp zur richtigen Zeit war der Sieg praktisch besiegelt."

Klares Ziel

Auch deshalb, weil Verstappen danach alles im Griff hatte: "Ich wusste, wir haben eine gewisse Lücke und musste natürlich auch die Reifen 25 Runden am Leben erhalten, da ist ein hoher Verschleiß da, aber es hat funktioniert."

Es sei ein starkes Rennen gewesen an einem Wochenende, das eigentlich ein bisschen schwierig gewesen war. Marko bestätigte: "Unser Speed im Rennen konnte mit den McLaren absolut mithalten. Max ist dann nur so schnell gefahren, wie er musste, um den Piastri nicht näher kommen zu lassen."

Und schickte gleich eine Kampfansage hinaus: "Unsere Aufgabe ist es, diese WM zu gewinnen. Wie, das schauen wir dann noch."

Mehr zum Thema

"Wie hirnlos kann man sein?" - Wolff kontert Marko-Vorwürfe

"Wie hirnlos kann man sein?" - Wolff kontert Marko-Vorwürfe

Formel 1
Verstappen siegt in Katar - WM-Entscheidung vertagt!

Verstappen siegt in Katar - WM-Entscheidung vertagt!

Formel 1
31
Formel 1 LIVE: Kürt sich Norris in Katar zum Weltmeister?

Formel 1 LIVE: Kürt sich Norris in Katar zum Weltmeister?

Formel 1
6
Der Weg zum WM-Titel: So wird Norris am Sonntag Weltmeister

Der Weg zum WM-Titel: So wird Norris am Sonntag Weltmeister

Formel 1
1
Die Fahrer mit den meisten F1-Rennsiegen

Die Fahrer mit den meisten F1-Rennsiegen

Formel 1
4
Piastri erobert die Pole in Katar

Piastri erobert die Pole in Katar

Formel 1
6
Formel 1 LIVE: Qualifying in Katar

Formel 1 LIVE: Qualifying in Katar

Formel 1
Kommentare

Kommentare

Motorsport Formel 1 Max Verstappen Helmut Marko Red Bull Racing GP von Katar