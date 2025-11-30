-
Formel 1 heute LIVE: Rennen in Katar
Mit Oscar Piastri auf der Pole und Lando Norris als Verfolger wird ein spannender Grand Prix von Katar erwartet. Der Brite könnte die Fahrer-WM schon für sich entscheiden. LIVE-Infos:
Fällt im vorletzten Rennen der Formel-1-Saison 2025 beim Grand Prix von Katar (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker>>>) die Entscheidung um die Fahrer-Weltmeisterschaft?
Lando Norris wird Weltmeister, wenn:
er den GP in Katar gewinnt
oder er zwischen Platz zwei und Platz sieben liegt, vor Verstappen bleibt und zwei Plätze vor Piastri ins Ziel kommt
oder er in den Top-8 landet, vor Verstappen bleibt und Piastri die Top-10 verpasst
Die drei WM-Kontrahenten starten in der Reihenfolge des WM-Standes von den ersten drei Startplätzen. Oscar Piastri steht vor McLaren-Teamkollege Lando Norris auf der Pole Position, Max Verstappen startet als Dritter.