Formel 1 heute LIVE: Rennen in Katar

Mit Oscar Piastri auf der Pole und Lando Norris als Verfolger wird ein spannender Grand Prix von Katar erwartet. Der Brite könnte die Fahrer-WM schon für sich entscheiden. LIVE-Infos:

Formel 1 heute LIVE: Rennen in Katar Foto: © GETTY
Fällt im vorletzten Rennen der Formel-1-Saison 2025 beim Grand Prix von Katar (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker>>>) die Entscheidung um die Fahrer-Weltmeisterschaft?

Lando Norris wird Weltmeister, wenn:

  • er den GP in Katar gewinnt

  • oder er zwischen Platz zwei und Platz sieben liegt, vor Verstappen bleibt und zwei Plätze vor Piastri ins Ziel kommt

  • oder er in den Top-8 landet, vor Verstappen bleibt und Piastri die Top-10 verpasst

Die drei WM-Kontrahenten starten in der Reihenfolge des WM-Standes von den ersten drei Startplätzen. Oscar Piastri steht vor McLaren-Teamkollege Lando Norris auf der Pole Position, Max Verstappen startet als Dritter.

Der Grand Prix von Katar im LIVE-Ticker:

