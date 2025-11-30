Verstappen siegt in Katar - WM-Entscheidung vertagt!

Die Entscheidung über den Titel in der Fahrer-Weltmeisterschaft 2025 fällt beim allerletzten Formel-1-Rennen in Abu Dhabi in der kommenden Woche.

Max Verstappen gewinnt am Sonntag mit einem erfolgreichen Strategie-Poker doch unerwartet den Grand Prix von Katar vor McLaren-Pilot Oscar Piastri und Carlos Sainz im Williams. WM-Leader Lando Norris muss sich nach einer suboptimalen Boxenstopp-Taktik mit Rang vier begnügen.

Showdown im WM-Dreikampf

Damit kommt es im WM-Dreikampf zum Showdown in Abu Dhabi.

Norris hat vor dem finalen Rennen in der WM somit nur noch zwölf Punkte Vorsprung auf Verstappen. Der von der Pole Position gestartete Piastri hat vor dem letzten Grand Prix einen Rückstand von 16 Zählern auf Norris.

Verstappen, der vor drei Monaten bereits 104 Punkte zurückgelegen war und seine Chancen auf den fünften WM-Titel in Folge am Leben hielt, feierte auf dem Lusail International Circuit seinen dritten Grand-Prix-Sieg hintereinander und den 70. in seiner Karriere.

Hülkenberg-Crash löst Chaos aus

Die Ausgangslage in Katar verspricht Spannung, weil die drei WM-Kandidaten auf den ersten drei Positionen ins Rennen gehen. Verstappen hat hinter dem McLaren-Duo Piastri und Norris wenig zu verlieren und kann volles Risiko gehen. Piastri erwischt einen guten Start und verteidigt seine Führung souverän, dahinter zieht Verstappen an Norris vorbei.

Vor den Augen internationaler Prominenz wie Tennis-Superstar Novak Djokovic, der McLaren die Daumen drückte, oder Ex-Fußballer David Beckham sucht Piastri die Flucht nach vorne.

Da die Reifen aus Sicherheitsgründen nur 25 Runden auf den Boliden bleiben dürfen, müssen die Piloten auf dem Lusail International Circuit zweimal an die Box.

In der 7. von 57 Runden sorgt Sauber-Fahrer Nico Hülkenberg nach einem Crash mit dem Alpine von Pierre Gasly für eine Safety-Car-Phase, die einiges auf den Kopf stellen sollte.

McLaren gibt das Rennen aus der Hand

Denn während sich das ganze Fahrerfeld inklusive Verstappen für einen Reifenwechsel entscheidet, verzichtet das McLaren-Duo auf den Boxenstopp. Norris moniert, dem Red Bull nicht in die Box gefolgt zu sein, sein Team reagiert gelassen.

"Sie haben ihre strategische Flexibilität verloren", wird dem WM-Leader am Funk gesagt. Das neue Motto: Den Vorsprung auf Verstappen so weit wie möglich ausbauen. Das gelingt trotz der älteren Reifen zumindest phasenweise.

Das McLaren-Duo kommt nach dem ersten Boxenstopp auf den Plätzen vier und fünf haarscharf vor einem längeren Pulk von Autos wieder auf die Strecke und hält somit die Siegchancen am Leben.

Während Piastri im Fernkampf mit Verstappen etwas Zeit gutmacht, unterläuft Norris ein kleiner Fehler. Piastri kommt nach seinem zweiten Reifenwechsel aber mit deutlichem Rückstand hinter dem Red-Bull-Rivalen wieder auf die Strecke, Norris gar nur auf Platz fünf hinter Sainz und Mercedes-Rookie Kimi Antonelli.

Verstappen fährt dem Grand-Prix-Sieg locker entgegen. Piastri schafft es nicht mehr, an den Niederländer heranzukommen. Norris geht hingegen kurz vor Schluss noch an Antonelli vorbei und sichert sich noch zwei weitere Punkte an einem sonst verkorksten Abend.

