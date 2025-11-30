"Wie hirnlos kann man sein?" - Wolff kontert Marko-Vorwürfe

Dass Red-Bull-Motorsport-Berater Helmut Marko und Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff nicht die allerbesten Freunde sind, ist ein offenes Geheimnis im Formel-1-Paddock. Im Nachgang des Großen Preises von Katar (zum Rennbericht>>>) wird das deutlich.



Was ist passiert? Wolffs Schützling Kimi Antonelli wehrt sich über mehrere Runden gegen den heranstürmenden WM-Führenden Lando Norris. Dieser wurde aus den Podesträngen geworfen und wollte zumindest Rang vier holen. In der letzten Rennrunde überholt der Brite den Italiener doch noch. Wie TV-Bilder danach zeigen, wegen eines Fehlers des Italieners.



Helmut Marko behauptet trotzdem: "Der Antonelli hat ihn (Anm. Norris) ja vorbei gewunken." Gegenüber "Motorsport Magazin.com" konkretisiert er noch einmal: "Wenn man so zweimal auf die Seite fährt, das kann man ja erwähnen. Es ist zweimal passiert. Also, zweimal, da war der Unterboden glaube ich noch nicht beschädigt."

Bitter für Red Bull: Mit Platz vier statt fünf holt Norris noch zwei Punkte mehr, die Verstappen am Ende für den Titel fehlen könnten.

Wolff: "Wie hirnlos kannst du sein, so etwas überhaupt zu sagen?"

Der Konter seines Landsmanns Wolff lässt nicht auf sich warten: "Das ist totaler, absoluter Schwachsinn. Das zu hören, verblüfft mich alleine schon. Wir kämpfen in der Meisterschaft um Platz zwei, was für uns wichtig ist. Kimi kämpft potenziell um Platz drei. Wie hirnlos kannst du sein, so etwas überhaupt zu sagen? Es nervt mich."



Seine Schimpftirade geht weiter: "Ich bin vom Rennen genervt, wie es lief, ich bin vom Fehler (von Kimi) am Ende genervt, ich bin von anderen Fehlern genervt. Und dann höre ich so einen Blödsinn, das haut mich um", so der Mercedes-Teamchef.

Hier die Szene im Video: