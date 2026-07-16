Lando Norris bekommt Startplatzstrafe in Spa

Weltmeister Lando Norris wird wegen des neuerlichen Wechsels der Kontroll-Elektronik an seinem McLaren in der Startaufstellung nach dem Qualifying in Spa um zehn Plätze nach hinten versetzt.

Es ist der bereits vierte Tausch bei seinem Boliden. "Wir haben uns entschieden, dies in Belgien zu tun, einer Strecke, auf der Überholmanöver vergleichsweise häufiger vorkommen, im Gegensatz zu den beiden darauffolgenden Rennen in Ungarn und Zandvoort", schreibt McLaren.

Der amtierende Weltmeister rangiert in der WM-Wertung derzeit an der fünften Stelle und hat bereits 82 Punkte Rückstand auf den Führenden Kimi Antonelli.