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Lando Norris bekommt Startplatzstrafe in Spa

Aufgrund eines erneuten Elektronik-Tauschs muss der Brite weiter hinten starten.

Lando Norris bekommt Startplatzstrafe in Spa Foto: © IMAGO / sportphoto24
Textquelle: © LAOLA1/APA
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Weltmeister Lando Norris wird wegen des neuerlichen Wechsels der Kontroll-Elektronik an seinem McLaren in der Startaufstellung nach dem Qualifying in Spa um zehn Plätze nach hinten versetzt.

Es ist der bereits vierte Tausch bei seinem Boliden. "Wir haben uns entschieden, dies in Belgien zu tun, einer Strecke, auf der Überholmanöver vergleichsweise häufiger vorkommen, im Gegensatz zu den beiden darauffolgenden Rennen in Ungarn und Zandvoort", schreibt McLaren.

Der amtierende Weltmeister rangiert in der WM-Wertung derzeit an der fünften Stelle und hat bereits 82 Punkte Rückstand auf den Führenden Kimi Antonelli.

Die längsten Durststrecken bis zum ersten Formel-1-Podium

#15 - George Russell (Großbritannien)
#14 - Patrick Tambay (Frankreich)

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