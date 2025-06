Vettel-Comeback bei Red Bull? "Sind im Austausch"

Kehrt Sebastian Vettel zu jenem Rennstall zurück, mit dem er einst vier Weltmeistertitel holte?

Von 2010 bis 2013 kürte sich der Deutsche im Red Bull jeweils zum F1-Champion, 2022 beendete er seine erfolgreiche Karriere. In Zukunft könnte sich ein Comeback des 37-jährigen Heppenheimers anbahnen, zumindest neben der Strecke.

Red-Bull-Motorsportkonsulent Helmut Marko verlautbarte bereits im April, dass er Vettel als einen geeigneten Nachfolger für seinen Posten sehe (Alle Infos >>>). Tatsächlich kommen sich der österreichische Rennstall und Vettel nun näher.

Position bleibt offen

"Wir sind im Austausch, auch was das Thema angeht", bestätigt der Deutsche im ORF-Podcast "Sport am Sonntag". In welcher Form er zu Red Bull Racing kommen soll, bleibt laut "Motosport-Total" aber offen.

Jedenfalls pflege er ein "super" Verhältnis zu Marko. Der 82-jährige Österreicher könnte spätestens 2026 in den Ruhestand gehen. So ganz darauf ausruhen möchte sich Vettel aber nicht.

"Er hat schon ein paar Mal gesagt, dass er aufhören wird, aber er ist immer noch da und ich wünsche es ihm, dass er noch ganz lange da ist", lachte der Heppenheimer.

Marko selbst äußerte sich bereits gegenüber der "Kleinen Zeitung" über die Entwicklungen rund um Vettel. "Wir reden nicht über die Position, aber er verfolgt alles sehr genau", meinte der Red-Bull-Motorsportchef.

