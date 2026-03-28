Verstappen vor Rücktritt? Das sagt Toto Wolff:

Die Zukunft ist ungewiss beim Red-Bull-Star der letzten Jahre.

Max Verstappen musste seit dem Saisonauftakt schon einige Rückschläge hinnehmen.

Der vierfache Champion sammelte bisher bei den Rennen in Australien und China nach zwei Grand Prix und einem Sprint lediglich acht Zähler. Der Rückstand auf WM-Leader George Russell (Mercedes) beträgt bereits 43 Punkte.

Zudem endete für Verstappen in Suzuka bei der nächsten Antonelli-Pole die Qualifikation bereits im Q2 vorzeitig.

Obendrein stellte er während den letzten Monaten oftmals klar, dass ihm die technischen Regeländerungen in der Formel 1 missfallen. Ein Wechsel in die Langstreckenserie scheint nach seinem Debüt auf dem Nürburgring auch möglich.

Nun meldete sich Mercedes-Teamchef Toto Wolff zur Zukunft des Niederländers.

Wolff hofft auf einen Verbleib von Verstappen

Der Wiener hofft indes auf einen Verbleib des Red-Bull-Piloten. "Ihm geht es um den Spaß beim Rennfahren. Ich kann mir vorstellen, dass das im Moment nicht der Fall ist. Es wäre aber gut, wenn wir ihn in der Formel 1 nicht verlieren", meint der 54-Jährige.

Zugleich schließt der Wiener einen zukünftigen Wechsel von Verstappen zu den "Silberpfeilen" aus. "Bei uns ist alles klar mit unseren beiden Fahrern, das werden wir nicht ändern", so Wolff.

Bei Mercedes herrscht nämlich natürlich eine große Freude. George Russell (51 Punkte) und Andrea Kimi Antonelli (47) führen die WM-Wertung klar vor den Ferrari-Piloten an.

Antonelli möchte indes morgen nach dem China-Sieg auch in Japan seine Pole in einen Rennsieg ummünzen (natürlich in unserem LIVE-Ticker ab 07:00 Uhr).