Formel 1 am Sonntag: Rennen in Japan

Die "Silberpfeile" sind bisher auch in Japan das Maß aller Dinge.

Kimi Antonelli setzte sich im internen Quali-Duell gegen George Russell durch und fixierte gemeinsam mit dem Briten das dritte Front-Row-Lockout für Mercedes in Folge.

Dahinter kämpfen McLaren und Ferrari um die weiteren Spitzenplätze. Max Verstappen und Red Bull Racing müssen erneut auf eine Aufholjagd hoffen.

Der große Preis von Japan beginnt am Sonntag um 07:00 Uhr (natürlich in unserem LIVE-Ticker <<<).