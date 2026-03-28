MotoGP-Sprint: Martin gewinnt in letzter Runde, Marquez-Kollision

Ein Sprint mit Spannung bis zur Zielflagge führt Jorge Martin in Austin (USA) zum Sprintsieg.

Der Aprilia-Pilot holt sich den Sieg im kleinen Rennen vor Francesco Bagnaia (Ducati) und Pedro Acosta (KTM).

Dabei verteidigt Bagnaia über weite Strecken nach der Startphase seine Führung, allerdings bricht der Italiener während den letzten Kilometern förmlich ein. Martin nutzt dies gekonnt aus und darf schließlich jubeln.

Marquez kollidiert, Bezzecchi vergibt die WM-Führung

Bereits nach wenigen Kurven ist für Ducati-Star Marc Marquez der Sprint zu Ende. Denn der Spanier kollidiert mit Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati), der sich wenige Stunden zuvor noch die Pole-Position sicherte.

Zudem rutscht der vorherige WM-Leader Marco Bezzecchi (Aprilia) vom zweiten Platz aus mit dem Vorderrad aus.

Somit übernimmt Jorge Martin (57) mit einem Vorsprung von einem Zähler auf Bezzecchi (56) die WM-Führung.