Belgien schlägt WM-Gastgeber USA im Test deutlich

Gelungener Jahresauftakt für die "Roten Teufel"!

Belgien schlägt im Testspiel auswärts den WM-Gastgeber USA deutlich mit 5:2.

Allerdings bringt zunächst Juventus-Legionär Weston McKennie die Hausherren kurz vor der Pause in Führung (39.). Die "Roten Teufel" finden jedoch die passende Antwort und gleichen durch den aufgerückten Innenverteidiger Zeno Debast aus (45.).

Ein Torfestival nach der Pause ebnet Belgien den Weg zum Sieg

In Durchgang zwei dreht der Favorit auf und entscheidet den Test innerhalb von sechs Minuten: Zuerst trifft Amadou Onana (53.), dann verwertet Charles De Ketelare einen Elfmeter (59.).

Und die Elf von Rudi Garcia hat noch nicht genug. Der eingewechselte Dodi Lukebakio stellt mit einem Doppelpack auf 5:1 (68./82.). Patrick Agyemang macht kurz vor Schluss noch den Ehrentreffer für die USA (87.).

Belgien testet in der Nacht auf Mittwoch noch gegen Mexiko, die USA gegen Portugal.