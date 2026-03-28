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Quali-Schlappe! Verstappen ortet "größere Probleme"

Noch vor einem Jahr hat Max Verstappen im unterlegenen Red Bull in Suzuka seinen ersten Saisonsieg geholt - zwölf Monate später scheitert er am Einzug in Q3.

Quali-Schlappe! Verstappen ortet "größere Probleme" Foto: © GETTY
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Max Verstappen hat zum zweiten Mal in diesem Jahr den Einzug ins Q3 verpasst.

Im Qualifying von Suzuka für das Rennen am Sonntag (ab 7 Uhr im LIVE-Ticker>>>) kommt der Niederländer nicht über Rang elf hinaus. Ausgerechnet Racing-Bulls-Rookie Arvid Lindblad schiebt den vierfachen Weltmeister in letzter Sekunde aus den Top Ten.

Noch am Boxenfunk lässt Verstappen wissen, dass der RB22 "komplett unfahrbar sei". Die Serie von vier Grand-Prix-Siegen im Land der aufgehenden Sonne wird damit wohl zu Ende gehen.

Verstappen: "Haben größere Probleme als letztes Jahr"

Nach den Trainings hat man bei Red Bull noch gedacht, die Setup-Probleme in den Griff bekommen zu haben. Dem ist jedoch nicht so: "Als wir ins Qualifying gegangen sind, ist es wieder sehr schwierig geworden. Es rutscht viel und gleichzeitig haben wir nicht die Rotation in der Kurven-Mitte überall. Das macht die Balance kompliziert und ist hier nicht ideal", sagt Verstappen gegenüber F1TV.

In der vergangenen Saison hat man oft beim Setup daneben gegriffen. Das sei in diesem Jahr aber nicht das große Manko: "Ich denke, wir haben größere Probleme als letztes Jahr. Einige Teile am Auto funktionieren im Moment nicht wie sie sollten."

Etwas besser getan hat sich dagegen der zweite Red-Bull-Pilot: Isack Hadjar stellt seinen Boliden auf Rang acht ab und schlägt damit seinen Teamkollegen bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr in der Quali.

Nicht ganz nach Wunsch verlaufen ist das Qualifying auch für Ferrari. Die beiden Scuderia-Fahrer verlieren speziell im dritten Sektor: "In Q3 haben wir mit der Power-Optimierung Probleme. Wir verlieren viel Zeit auf den Geraden in den Sektoren zwei und drei. Da kann man als Fahrer nicht viel machen, das ist sehr frustrierend", gibt Charles Leclerc nach Session-Ende an.

In China noch zweitstärkste Kraft hinter Mercedes, muss sich Ferrari in Suzuka teils hinter McLaren anstellen. Die roten Hoffnungen ruhen nach Rang vier (Leclerc) und Rang sechs (Hamilton) auf den Raketen-Starts und der Long-Run-Pace, die schneller sein sollte als jene der McLaren.

Antonelli distanziert Russell

Das Maß aller Dinge im Qualifying ist einmal mehr Mercedes: Die Silberpfeile starten einmal mehr gemeinsam aus der ersten Reihe - zum zweiten Mal in Folge setzt sich Andrea Kimi Antonelli gegen George Russell durch.

Der italienische Youngster ist "sehr glücklich über die Session. Ich habe mich wirklich wohlgefühlt im Auto, konnte bei jedem Versuch zulegen". Am Ende distanziert Antonelli seinen Teamkollegen um beinahe drei Zehntel. Nach seinem Premierensieg geht der 19-Jährige auf seinen zweiten Grand-Prix-Triumph los.

Gasly als "best of the rest"

Im Mittelfeld krönt sich Alpine-Pilot Pierre Gasly (+0,913) als Siebenter einmal mehr zum Schnellsten des restlichen Feldes. Haas, das viele in einer ähnlichen Position gesehen haben, bleibt mit den Rängen zwölf für Esteban Ocon und 18 für Oliver Bearman etwas hinter den Erwartungen.

Am Ende des Feldes tummeln sich wie erwartet dieselben zwei Teams: Cadillac startet dabei mit beiden Piloten vor den Aston Martins von Fernando Alonso und Lance Stroll.

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