Quali-Schlappe! Verstappen ortet "größere Probleme"

Max Verstappen hat zum zweiten Mal in diesem Jahr den Einzug ins Q3 verpasst.

Im Qualifying von Suzuka für das Rennen am Sonntag (ab 7 Uhr im LIVE-Ticker>>>) kommt der Niederländer nicht über Rang elf hinaus. Ausgerechnet Racing-Bulls-Rookie Arvid Lindblad schiebt den vierfachen Weltmeister in letzter Sekunde aus den Top Ten.

Noch am Boxenfunk lässt Verstappen wissen, dass der RB22 "komplett unfahrbar sei". Die Serie von vier Grand-Prix-Siegen im Land der aufgehenden Sonne wird damit wohl zu Ende gehen.

Verstappen: "Haben größere Probleme als letztes Jahr"

Nach den Trainings hat man bei Red Bull noch gedacht, die Setup-Probleme in den Griff bekommen zu haben. Dem ist jedoch nicht so: "Als wir ins Qualifying gegangen sind, ist es wieder sehr schwierig geworden. Es rutscht viel und gleichzeitig haben wir nicht die Rotation in der Kurven-Mitte überall. Das macht die Balance kompliziert und ist hier nicht ideal", sagt Verstappen gegenüber F1TV.

In der vergangenen Saison hat man oft beim Setup daneben gegriffen. Das sei in diesem Jahr aber nicht das große Manko: "Ich denke, wir haben größere Probleme als letztes Jahr. Einige Teile am Auto funktionieren im Moment nicht wie sie sollten."

Etwas besser getan hat sich dagegen der zweite Red-Bull-Pilot: Isack Hadjar stellt seinen Boliden auf Rang acht ab und schlägt damit seinen Teamkollegen bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr in der Quali.