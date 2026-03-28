Fast drei Zehntel Vorsprung! Antonelli holt Japan-Pole

Andrea Kimi Antonelli steht zum zweiten Mal in Folge auf der Pole Position.

Wie bereits in China fährt der Youngster im Qualifying zu Platz eins und hält Teamkollege George Russell auf Distanz (+0,298). Hinter dem Pole-Setter klassiert sich McLaren-Pilot Oscar Piastri auf dem dritten Rang (+0,354).

Die Ferraris kommen in Suzuka indes nicht auf Touren: Charles Leclerc startet mit über sechs Zehntel Rückstand (+0,627) von Rang vier, Lewis Hamilton (+0,789) von Position sechs. Zwischen den beiden Ferrari-Piloten wird Lando Norris Fünfter (+0,631).

Nicht gut verlaufen ist das Qualifying für Max Verstappen: Der Red-Bull-Fahrer erreicht nicht das finale Q3 und startet nun von Position elf aus ins Rennen (ab 7 Uhr im LIVE-Ticker>>>).

Das Ergebnis des Qualifyings: