Verstappen-Teamkollege: Red Bull nennt Termin für Bekanntgabe

Wer fährt in der nächsten Saison bei Red Bull Racing an der Seite von Max Verstappen?

Die Frage beschäftigt Motorsport-Fans seit Wochen, noch in dieser Woche soll eine Entscheidung fallen. Wie Red-Bull-Teamchef Laurent Mekies nach dem Großen Preis von Katar mitteilt, wird die Fahrerpaarung für das kommende Jahr noch an diesem Dienstag offiziell bekanntgegeben - also noch vor dem spannenden Saisonfinale in Abu Dhabi.

Die besten Karten auf das Cockpit neben dem vierfachen Weltmeister dürfte Racing-Bulls-Pilot Isack Hadjar haben, seine Beförderung gilt als offenes Geheimnis. Der Franzose selbst deutete seinen Verbleib in der Formel 1 bereits an (Mehr Infos>>>).

Tsunoda vor Aus?

Mit dem Aufstieg des 21-Jährigen dürfte aber wohl das Aus für Yuki Tsunoda, Verstappens aktuellen Teampartner, einhergehen. Der Japaner, der über lange Phasen der Saison ältere Spezifikationen als Verstappen fuhr, konnte in dieser Saison nicht überzeugen.

In der WM-Wertung liegt er nur auf Platz 15 - und damit hinter beiden Fahrern des Schwesternteams Racing Bulls, wo sich Liam Lawson seinen Verbleib in der Königsklasse wohl gesichert hat.

Den freien Platz bei den Racing Bulls dürfte wohl Formel-2-Pilot Arvid Lindbad einnehmen, der in mehreren Freien Trainings bereits erste Formel-1-Luft schnuppern dürfte.

Ob am Dienstag auch die Fahrerpaarung beim Schwesterteam veröffentlicht wird, ist nicht bekannt. Möglich, dass die Entscheidung dort erst nach dem letzten Rennen der Saison fällt.