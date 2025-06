Verstappen meldet sich nach Wut-Manöver in Barcelona zu Wort

Max Verstappen sorgte beim Grand Prix von Spanien wieder einmal für mächtig Zündstoff

Der vierfache Formel-1-Champion verursachte in Barcelona kurz vor Rennende eine Kollision mit Mercedes-Pilot George Russell. Rennbericht >>>

Zehn Sekunden Zeitstrafe ließen den Niederländer von Rang fünf auf zehn zurückfallen - die zusätzlich verhängten drei Strafpunkte könnten dem Red-Bull-Aushängeschild obendrein noch teuer zu stehen kommen (alle Infos >>>).

Nun meldete sich Verstappen via Instagram zu dem Vorfall zu Wort - und gesteht dabei einen Fehler ein.

Verstappen gesteht Fehler ein

Am Montagvormittag veröffentlichte der 27-Jährige auf der Social-Media-Plattform ein Foto von sich, unter dem er zu der Causa Stellung bezieht.

"Wir hatten eine spannende Strategie und ein gutes Rennen in Barcelona, bis das Safety Car rauskam. Unsere Reifenwahl bis zum Ende und einige Umzüge nach dem Neustart des Safety Cars haben meine Frustration angeheizt, was zu einem Manöver führte, das nicht richtig war und nicht hätte passieren dürfen. Ich gebe da draußen immer alles für das Team und die Emotionen können hoch laufen. Man gewinnt einige zusammen, man verliert einige zusammen. Wir sehen uns in Montreal."

Verstappen musste im Anschluss an das Rennen heftige Kritik einstecken. George Russell und Toto Wolff ließen kein gutes Haar am "Rüpel" aus dem Bullenstall.

"Road Rage"! Verstappen: "Dann bringe ich Taschentücher mit"

Was ist beim Spanien-GP geschehen?

Bis zur 55. Runde des Großen Preis von Spanien verlief der Rennsonntag unaufgeregt. Ein Motorschaden von Mercedes-Youngster Kimi Antonelli forderte aber eine Safety-Car-Phase.

Verstappen hatte nach der Neutralisierung mit der harten Reifenmischung keine Chance und verlor den dritten Platz an Charles Leclerc. Zudem versuchte Russell den Niederländer ebenfalls zu überholen. Verstappen blieb vor dem Briten, kam jedoch nach einer Berührung von der Strecke ab und in Kurve 3 vor Russell wieder auf die Piste.

Um eine mögliche Strafe zu verhindern, gab es vom Kommandostand die Anweisung, dass Verstappen den Mercedes-Piloten vorbeilassen soll. Dem kam der Niederländer auch nach, wollte sich jedoch sofort wieder an Russell vorbei setzen und kollidierte anscheinend absichtlich mit ihm.

