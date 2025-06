Oscar Piastri feiert beim Grand Prix von Spanien seinen fünften Sieg in der Formel-1-Saison 2025.

Der Australier im McLaren fährt von der Pole-Position zu seinem ersten Erfolg in Barcelona, sein Teamkollege Lando Norris macht den Doppelsieg für den britischen Rennstall perfekt. Charles Leclerc (Ferrari) steht als Dritter wie bereits vor einer Woche bei seinem Heim-Rennen in Monaco am Podest.

Vierfach-Weltmeister Max Verstappen muss nach einem Eklat mit dem zehnten Platz vorliebnehmen. Der Niederländer kollidierte in einer turbulenten Schlussphase absichtlich mit Mercedes-Star George Russell und kassierte dafür eine Zehn-Sekunden-Strafe.

Russell wird Vierter vor Nico Hülkenberg im Sauber und Lewis Hamilton im zweiten Ferrari. Im WM-Ranking führt Piastri, der den siebenten GP-Sieg seiner Karriere feiert, nach neun von 24 Rennen nun zehn Punkte vor Norris, Verstappen liegt bereits 49 Zähler zurück.

Verstappen der große Verlierer

Die Ausgangslage auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya in Montmelo versprach mit dem langen Weg zur ersten Kurve jedenfalls Spannung.

Pole-Setter Piastri erwischt einen guten Start und setzt sich komfortabel ab. Dahinter zieht Verstappen an Monaco-Sieger Norris vorbei, Russell hat indes größere Probleme und verliert zwei Positionen an das Ferrari-Duo.

Das englische Fußball-Nationalteam, das vor dem WM-Qualispiel in Andorra einen Ausflug zur Motorsport-Königsklasse unternahm, erlebt danach mit, wie Hamilton seinen schnelleren Ferrari-Kollegen Leclerc nach einer Stallorder vorbeilassen muss.

Verstappen setzt McLaren mit mehreren Stopps unter Druck

Bei heißen Temperaturen in Katalonien steht das Reifenmanagement im Vordergrund, in dieser Saison eine Stärke des McLaren. "Kein Grip im Vergleich zu ihnen", funkt Verstappen konsterniert.

Deshalb kommt Norris schnell wieder in Schlagdistanz zum Niederländer und geht in der 13. von 66 Runden vorbei. Red Bull entscheidet sich daraufhin für einen früheren Boxenstopp, McLaren dreht an der Spitze unbeeindruckt davon seine Runden.

Nach der ersten Boxenstopp-Serie übernimmt Verstappen dank den Soft-Reifen die Führung, das Papaya-Team setzt auf Medium-Reifen. Während Verstappen mit einer Drei-Stopp-Strategie sein Glück sucht, verteidigt McLaren seine Doppelführung in der ursprünglich geplanten Zwei-Stopp-Variante.

Der Vierfach-Champion fährt nach seinem zweiten Stopp zwar knapp vier Sekunden hinter dem McLaren-Duo, muss in der 48. Runde aber als erster Fahrer des Trios wieder zum Reifenwechsel. Norris kontert, kommt vor Verstappen wieder auf die Strecke und verteidigt seinen zweiten Platz auch trotz mehrerer Überrundungen.

Großer Verlierer bei spätem Safety Car

Elf Runden vor dem Ende parkt Andrea Kimi Antonelli seinen Mercedes nach einem technischen Defekt im Kiesbett und verursacht eine Safety-Car-Phase.

Während die beiden McLaren-Boliden auf gebrauchte Soft-Reifen wechseln, entscheidet sich Red Bull für den härtesten und langsamsten Reifensatz. Verstappen erwischt einen katastrophalen Restart, verliert sogar für wenige Augenblicke die Kontrolle über seinen Boliden und muss Leclerc ziehen lassen.

Auch Russell will am Weltmeister vorbei, der sich aber wehrt und den Mercedes-Fahrer trotz einer Teamanweisung nach einer Kollision nicht überholen lassen will. Dann verliert Verstappen seine Nerven: Er deutet an, langsamer zu werden, crasht dann absichtlich mit Russell und wird von den Stewards umgehend zurückgereiht.

An der Spitze fahren Piastri und Norris locker zum Doppelsieg. Nun steht eine zweiwöchige Pause an, der nächste Grand Prix steigt am 15. Juni in Kanada.

Das Rennergebnis:

Der WM-Stand:

Brabham bis Red Bull: Die legendärsten F1-Autos aller Zeiten