Verstappen-Gerüchte: Das sagen Antonelli und Russell

Wie sieht die Zukunft von Max Verstappen aus?

Die Gerüchteküche der Formel 1 brodelt, der vierfache Weltmeister wird mit einem Wechsel zu Mercedes in Verbindung gebracht. Denn bei Red Bull läuft es heuer alles andere als nach Wunsch für den Niederländer, so liegt er in der WM-Wertung der Fahrer 61 Punkte hinter Leader Oscar Piastri (McLaren).

Sollte Verstappen wirklich zu Mercedes wechseln, würde das bedeuten, dass einer der jetzigen beiden Fahrer, George Russell und Kimi Antonelli ohne Cockpit dastehen würden. Der Media Day vor dem Großen Preis von Großbritannien in Silverstone stand ganz im Zeichen des aktuell wohl heißesten Themas abseits der Strecke.

Gespräche mit anderen Teams?

Einen neuen Vertrag habe er noch nicht unterschrieben, verrät George Russell bei der Pressekonferenz der Fahrer. Zudem würde er keine Gespräche mit anderen Teams führen, selbiges gilt auch für Teamkollege Antonelli. Beide Piloten der Silberpfeile zeigen sich von den Verstappen-Gerüchten unbeeindruckt.

Es bleibt jedenfalls spannend am Fahrermarkt der Formel 1.

