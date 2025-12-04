Toyota weitet F1-Engagement aus: TGR wird Titelsponsor

Toyota baut sein Engagement in der Formel 1 aus.

Der japanische Autohersteller wird künftig Titelsponsor bei Haas. Ab kommender Saison wird das Team dann als TGR (Toyota Gazoo Racing) Haas F1 Team geführt. Neu ist die Zusammenarbeit allerdings nicht.

Im Oktober 2024 sind die beiden Unternehmen eine mehrjährige technische Partnerschaft eingegangen - die wird nun ausgebaut. "Natürlich ist es ein Privileg, die Beziehung mit TGR durch dieses Titel-Partnerschaft zu vertiefen", sagt Haas-Teamchef Ayao Komatsu.

Für Aufsichtsratvorsitzender Akio Toyoda hat sich Toyota "endlich begonnen, zu bewegen": "Gemeinsam mit Gene Haas, Ayao und allen bei TGR Haas F1 werden wir eine Kultur und ein Team für die Zukunft bauen."