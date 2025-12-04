TOYOTA GAZOO Racing set to become team's new title partner in 2026— MoneyGram Haas F1 Team (@HaasF1Team) December 4, 2025
In a move signifying a further strengthening of the relationship between our two brands, Haas F1 Team will officially be titled TGR Haas F1 Team for the 2026 FIA Formula 1 World Championship – with TOYOTA GAZOO… pic.twitter.com/cQyKLsAegn
Toyota weitet F1-Engagement aus: TGR wird Titelsponsor
Toyota Gazoo Racing ist mit dem Team bereits vor einem Jahr eine mehrjährige technische Partnerschaft eingegangen.
Toyota baut sein Engagement in der Formel 1 aus.
Der japanische Autohersteller wird künftig Titelsponsor bei Haas. Ab kommender Saison wird das Team dann als TGR (Toyota Gazoo Racing) Haas F1 Team geführt. Neu ist die Zusammenarbeit allerdings nicht.
Im Oktober 2024 sind die beiden Unternehmen eine mehrjährige technische Partnerschaft eingegangen - die wird nun ausgebaut. "Natürlich ist es ein Privileg, die Beziehung mit TGR durch dieses Titel-Partnerschaft zu vertiefen", sagt Haas-Teamchef Ayao Komatsu.
Für Aufsichtsratvorsitzender Akio Toyoda hat sich Toyota "endlich begonnen, zu bewegen": "Gemeinsam mit Gene Haas, Ayao und allen bei TGR Haas F1 werden wir eine Kultur und ein Team für die Zukunft bauen."