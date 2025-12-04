NEWS

Als zweiter Österrreicher: Vanek in IIHF-Hall-Of-Fame aufgenommen

Thomas Vanek wird als zweiter Österreicher überhaupt in die Hall of Fame des Internationalen Eishockey Verbandes (IIHF) aufgenommen.

Als zweiter Österrreicher: Vanek in IIHF-Hall-Of-Fame aufgenommen Foto: © GEPA
Der ehemalige NHL-Stürmer Thomas Vanek ist als zweiter österreichischer Spieler nach der KAC-Legende Sepp Puschnig in die Hall of Fame des Internationalen Eishockey Verbandes IIHF aufgenommen worden.

Der 41-jährige Steirer spielte von 2005 bis 2019 in der NHL für insgesamt acht Clubs, die längste und erfolgreichste Zeit bei den Buffalo Sabres. Insgesamt bestritt der Flügelstürmer über 1.000 NHL-Matches, in denen er fast 400 Tore erzielte.

Mit dem österreichischen Nationalteam trat Vanek 2014 bei Olympia sowie bei mehreren Weltmeisterschaften an. 2007 wurde er zu Österreichs Sportler des Jahres gewählt.

Die IIHF nahm am Donnerstag sieben Personen in die Ruhmeshalle auf, unter ihnen der ehemalige Feldkirch-Erfolgstrainer Ralph Krueger.

