Standpunkt

Ist Marko Arnautovic der beste ÖFB-Stürmer?

Marko Arnautovic - Mit 47 Toren ist er der Rekordtorschütze des österreichischen Nationalteams! Ist er aber auch der beste ÖFB-Stürmer aller Zeiten?

Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Standpunkt – das Meinungsformat von LAOLA1 und HEUTE.

Zwei Redakteur:innen, zwei Blickwinkel, ein Thema – offen, kontrovers und mit klarer Meinung.

Jeden Donnerstag steht ein neues Sportthema im Mittelpunkt, begleitet von einem User-Voting.

In der achten Folge dreht sich alles um Marko Arnautovic: ÖFB-Rekordtorschütze, Dauerbrenner und fester Bestandteil des Nationalteams. Ist er aber auch der beste ÖFB-Stürmer der Geschichte? Oder landet er hinter den Größen des 20. Jahrhunderts?

Moderator Alexander Ull diskutiert mit Vincent Öfner (LAOLA1) und Klaus Pfeiffer (HEUTE), ob Arnautovic wirklich den Titel des GOATs der Stürmer in der österreichischen Fußballhistorie innehat.

Wer ist für dich der beste ÖFB-Stürmer aller Zeiten?

Hier ansehen:

Standpunkt als Podcast anhören:

Mehr zum Thema

L1-Supercomputer: Die wahrscheinlichsten WM-Gegner für den ÖFB

L1-Supercomputer: Die wahrscheinlichsten WM-Gegner für den ÖFB

ÖFB-Team
19
Vor WM-Auslosung: Rangnick über "Wunschlos" und EM-Erinnerungen

Vor WM-Auslosung: Rangnick über "Wunschlos" und EM-Erinnerungen

ÖFB-Team
15
Tickets, Visum, TV: Was Fans zur WM 2026 wissen müssen

Tickets, Visum, TV: Was Fans zur WM 2026 wissen müssen

FIFA WM
9
Ranked: Die Rekord-Torschützen der NHL

Ranked: Die Rekord-Torschützen der NHL

NHL
13
"Der Fußball hierzulande muss wieder zum Realismus zurückkehren!"

"Der Fußball hierzulande muss wieder zum Realismus zurückkehren!"

Fußball
5
Watchparty! Verfolge die WM-Auslosung mit der Ansakonferenz

Watchparty! Verfolge die WM-Auslosung mit der Ansakonferenz

Bundesliga
2
Abfahrt am Limit? Warum Athleten das Risiko bewusst wählen

Abfahrt am Limit? Warum Athleten das Risiko bewusst wählen

Ski Alpin
Kommentare

Kommentare

Toni Polster Hans Krankl Erik Kojzek Nikolaus Wurmbrand Konstantin Aleksa ÖFB-Team LAOLA1+ Marko Arnautovic Standpunkt Alexander Ull Vincent Öfner