Ist Marko Arnautovic der beste ÖFB-Stürmer?

Standpunkt – das Meinungsformat von LAOLA1 und HEUTE.

Zwei Redakteur:innen, zwei Blickwinkel, ein Thema – offen, kontrovers und mit klarer Meinung.

Jeden Donnerstag steht ein neues Sportthema im Mittelpunkt, begleitet von einem User-Voting.

In der achten Folge dreht sich alles um Marko Arnautovic: ÖFB-Rekordtorschütze, Dauerbrenner und fester Bestandteil des Nationalteams. Ist er aber auch der beste ÖFB-Stürmer der Geschichte? Oder landet er hinter den Größen des 20. Jahrhunderts?

Moderator Alexander Ull diskutiert mit Vincent Öfner (LAOLA1) und Klaus Pfeiffer (HEUTE), ob Arnautovic wirklich den Titel des GOATs der Stürmer in der österreichischen Fußballhistorie innehat.

Wer ist für dich der beste ÖFB-Stürmer aller Zeiten?

Hier ansehen: