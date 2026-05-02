Andreeva, Mirra AND
Kostyuk, Marta KOS
Endstand
0:2
3:6 , 5:7
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Potapova-Bezwingerin holt in Madrid ersten WTA-1000-Titel

Die Ukrainerin setzt sich im Finale in der spanischen Hauptstadt verdient in zwei Sätzen gegen die Linz-Siegerin durch.

Potapova-Bezwingerin holt in Madrid ersten WTA-1000-Titel Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
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Marta Kostyuk hat sich am Sonntag erstmals auf WTA-1000-Niveau zur Siegerin gekürt.

Die als Nr. 26 gesetzte Ukrainerin, die im Halbfinale den Erfolgslauf der Österreicherin Anastasia Potapova gestoppt hatte, bezwang Linz-Gewinnerin Mirra Andreeva aus Russland nach 81 Min. 6:3, 7:5.

Kostyuk wird am Montag als 15. erstmals in den Top 15 aufscheinen und kassierte einen Siegerscheck in Höhe von 1,007 Mio. Euro. Für die 23-Jährige war es nach Rouen der zweite Turniersieg en suite.

"Es hat mich viele Jahre gekostet, hier zu stehen. Ich bin sehr stolz auf mich und mein Team. Ich hätte nie gedacht, dass ich hier den Titel holen würde", erklärte Kostyuk bei der Siegerehrung.

Die 15 Tennisspielerinnen mit den meisten Grand-Slam-Titeln

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#12 - Justine Henin (7 Titel)

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