Sensation in Ungarn! Leclerc schnappt sich die Pole

Sensation im Qualifying zum Großen Preis von Ungarn! Charles Leclerc fährt im Ferrari auf die Pole!

Der Monegasse sichert sich völlig überraschend mit einer 1:15,372 die Pole Position für das Rennen am Sonntag (Start: 15:00 Uhr).

26 Tausendstel dahinter klassiert sich Oscar Piastri im McLaren, einer der eigentlichen Favoriten. Dritter wird dessen Teamkollege Lando Norris, 41 Tausendstel hinter Leclerc.

Guter Vierter wird George Russell im Mercedes (+0,053). Besonders stark präsentieren sich auch die beiden Aston Martins. Fernando Aonso wird Fünfter, Lance Stroll Sechster.

Aufzeigen kann auch Gabriel Bortoleto als Siebter im Sauber, Max Verstappen wird mit einem schwierigen RB21 Achter, gefolgt vom Racing-Bulls-Duo Liam Lawson und Isack Hadjar.

Tsunoda wieder früh out

(Artikel wird unterhalb fortgeführt)

In Q1 kann neben den üblichen Verdächtigen Fernando Alonso im Aston Martin mit einem starken zweiten Platz hinter Oscar Piastri überzeugen, nur 7 Hundertstel fehlen auf die Bestzeit.

Einmal mehr beeindruckend sind die Leistungen von Isack Hadjar (Racing Bulls) als Dritter sowie Gabriel Bortoleto (Sauber) als Sechster, dessen Teamkollege Nico Hülkenberg (19.) bereits aus dem Geschehen ausscheidet.

Ebenfalls nicht unter die schnellsten 15 schaffen es Alexander Albon (20./Williams), Esteban Ocon (18./Haas), Pierre Gasly (17./Alpine) sowie erneut Yuki Tsunoda (16./Red Bull).

Allerdings fehlten dem Japaner nur eineinhalb Zehntel auf Max Verstappen, was grundsätzlich keine schlechte Leistung ist. Der RB21 scheint schlicht und ergreifend zu langsam zu sein.

Zwei weitere Hochkaräter scheitern in Q2

Im zweiten Segment müssen sich gleich zwei Topteam-Fahrer verabschieden: Als 15. scheitert Mercedes-Youngster Kimi Antonelli, dem seine bessere Rundenzeit gestrichen wird, als 13. der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton im Ferrari! Antonellis gestrichene Rude hätte aber ohnehin nur für Platz elf gereicht.

Wie schon in Spa also ein enttäuschender Samstag für Hamilton - in Belgien ging er von Position 18 ins Rennen, konnte sich immerhin noch auf Platz sieben verbessern.

Außerdem ausgeschieden sind Oliver Bearman im Haas (11.), Carlos Sainz im Williams (13.) sowie Franco Colapinto im Alpine (14.).

Leclerc überrascht

Die Strecke wird im weiteren Verlauf kühler, die Zeiten dementsprechend langsamer. Es folgt eine Überraschung. Nach einer durchwachsenen ersten Runde in Q3 legt Leclerc ein phänomenale zweite hin und sichert sich seine 27. Karrierepole.

Fun fact: Es ist die erste Pole von Ferrari in dieser Saison.

Das vollständige Ergebnis des Qualifyings am Hungaroring:

Die 15 besten McLaren-Fahrer aller Zeiten