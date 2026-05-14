Lukas Neumayer rauscht in Zagreb ins Viertelfinale

Lukas Neumayer steht beim ATP-Sandplatz-Challenger in Zagreb im Viertelfinale.

Der 23-jährige Salzburger darf sich am Donnerstag über einen Zweisatz-Sieg gegen den 18-jährigen Diego Dedura (ATP-283.) freuen.

Neumayer besiegt den Deutschen in 1:30 Stunden Spielzeit mit 6:4, 6:4.

Wiedersehen mit Piros

Im Viertelfinale bekommt es der Österreicher nun mit dem an Nummer fünf gesetzten Ungarn Zsombor Piros (ATP-163.) zu tun, der sich vergangenen September im Davis Cup knapp gegen den Salzburger durchsetzen konnte.

Im Live-Ranking der ATP-Weltrangliste steht Neumayer nach seinem Viertelfinal-Einzug auf Platz 187, mit einem weiteren Sieg könnte er in die Top-180 zurückkehren.

Neumayers beste Weltranglisten-Platzierung ist Rang 157, erreicht am 25. August 2025.