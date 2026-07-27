Red Bull Racing findet Nachfolger für Helmut Marko

Red Bull Racing hat einen neuen Nachwuchs-Förderer, nach dem Abgang von Helmut Marko am Ende der vergangenen Saison wird ab 2027 Gwen Lagrue diese Aufgabe übernehmen.

Offiziell wird der 50-Jährige "Director of the Red Bull Junior Programme", er soll die erfolgreiche Red-Bull-Talenteschmiede fortführen.

Bisher war Lagrue für Mercedes tätig und förderte dort unter anderem die aktuellen Formel-1-Piloten George Russell und Kimi Antonelli. Insgesamt arbeitete der Franzose etwa zehn Jahre für die "Silberpfeile".

Nun wurde er von seinem alten Arbeitgeber verabschiedet und nur kurze Zeit später bei Red Bull vorgestellt, wo er in die großen Fußstapfen von Helmut Marko treten soll.