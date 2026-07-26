Wird McLaren für die zweite Saisonhälfte zum Faktor?

Der WM-Champion steht wieder ganz oben!

Nach äußert durchwachsenen Rennen im bisherigen Saisonverlauf meldet sich Lando Norris mit einem starken Wochenende kurz vor der Sommerpause zurück.

Dabei darf sich der Brite trotz einer missglückten Startphase letztlich über seinen 12. Karrieresieg in der Formel 1 freuen. Zum Rennbericht >>>

Besonders glücklich zeigt sich Norris vor allem über das erfolgreiche Update-Paket, mit dem McLaren die Leistung spürbar verbessern konnte.

Norris überglücklich: "Endlich stehe ich wieder ganz oben"

Natürlich war dem Briten die Freude und auch eine Erleichterung nach dem ersten Sieg im elften Rennen spürbar anzusehen.

"Es war ein großartiges Rennen. Ich bin glücklich darüber, endlich wieder einmal ganz oben zu stehen", so der 26-Jährige im "Post-Interview" nach dem Rennen.

Doch zunächst lief der Rennverlauf für ihn nicht nach Wunsch. Norris verpasste nämlich in der zweiten Kurve den Lenkeinschlag und musste die Führung an Oscar Piastri abgeben.

Es folgte ein wahrer Schlagabtausch zwischen den beiden McLaren-Piloten, ehe Norris von einem unglücklichen Zwischenfall um Piastri profitierte und die Führung wieder übernahm (Das ist passiert >>>). Daraufhin fuhr Norris dem Rennsieg souverän entgegen.

Kämpft McLaren nach der Pause um weitere Siege mit?

Daher besteht nun bei McLaren auch die Hoffnung auf weitere solche Vorstellungen nach der Sommerpause.

"So wie wir uns präsentiert haben, gibt das Zuversicht für die nächsten Rennen", stellte Norris fest und verspricht weitere Erfolge im Saisonverlauf.

"Wir werden noch gute Momente in dieser Saison haben. Wenn wir weiter so hart arbeiten, werden wir auch weiter gewinnen!"

Ob McLaren diesen Aufwärtstrend bestätigen kann, bleibt abzuwarten.