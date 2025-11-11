Präsentationstermin der neuen Red-Bull-Boliden fixiert

Das Datum steht!

Die neuen Formel-1-Boliden von Red Bull Racing und den Racing Bulls werden gemeinsam mit dem neuen Motorenpartner Ford am 15. Jänner 2026 in Detroit präsentiert.

Elf Tage später beginnen in Barcelona die ersten Testfahrten der Motorsport-Königsklasse unter dem neuen Reglement. Aktuell werden die beiden Red-Bull-Teams von Honda-Motoren angetrieben, die Japaner werden im nächsten Jahr aber exklusiv Aston Martin ausrüsten.

Vorreiter in Sachen Klimaschutz

Mit Beginn der Saison 2026 werden die Autos kleiner, leichter und vor allem umweltfreundlicher. Das Herzstück der Revolution ist die Antriebseinheit, durch die sich die Motorsport-Königsklasse als technologische Speerspitze und Vorreiterin in Sachen Klimaschutz positionieren will.

Das soll durch "CO2-neutrale" Kraftstoffe und deutlich mehr Batterie-Power im Hybrid erreicht werden. Zudem wird eine aktive Aerodynamik eingeführt.