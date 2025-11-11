NEWS

Präsentationstermin der neuen Red-Bull-Boliden fixiert

Sie sollen gemeinsam mit neuem Motorenpartner vorgestellt werden.

Präsentationstermin der neuen Red-Bull-Boliden fixiert Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Kommentare

Das Datum steht!

Die neuen Formel-1-Boliden von Red Bull Racing und den Racing Bulls werden gemeinsam mit dem neuen Motorenpartner Ford am 15. Jänner 2026 in Detroit präsentiert.

Elf Tage später beginnen in Barcelona die ersten Testfahrten der Motorsport-Königsklasse unter dem neuen Reglement. Aktuell werden die beiden Red-Bull-Teams von Honda-Motoren angetrieben, die Japaner werden im nächsten Jahr aber exklusiv Aston Martin ausrüsten.

Vorreiter in Sachen Klimaschutz

Mit Beginn der Saison 2026 werden die Autos kleiner, leichter und vor allem umweltfreundlicher. Das Herzstück der Revolution ist die Antriebseinheit, durch die sich die Motorsport-Königsklasse als technologische Speerspitze und Vorreiterin in Sachen Klimaschutz positionieren will.

Das soll durch "CO2-neutrale" Kraftstoffe und deutlich mehr Batterie-Power im Hybrid erreicht werden. Zudem wird eine aktive Aerodynamik eingeführt.

Mehr zum Thema

Wolff über Titelchance von Verstappen: "Zug ist abgefahren!"

Wolff über Titelchance von Verstappen: "Zug ist abgefahren!"

Formel 1
9
"Weniger reden": Ferrari-Boss kritisiert Hamilton und Leclerc

"Weniger reden": Ferrari-Boss kritisiert Hamilton und Leclerc

Formel 1
4
Gerüchteküche brodelt: Kommt es zum Zidane-Comeback?

Gerüchteküche brodelt: Kommt es zum Zidane-Comeback?

International
Alcaraz gewinnt nach Satz-Rückstand gegen Fritz

Alcaraz gewinnt nach Satz-Rückstand gegen Fritz

Tennis - ATP
1
ÖFB-U17 bleibt bei WM dank starkem Finish makellos

ÖFB-U17 bleibt bei WM dank starkem Finish makellos

ÖFB-Team
30
DSV-Springer über Anzug-Skandal: "Böses Blut ist immer noch da"

DSV-Springer über Anzug-Skandal: "Böses Blut ist immer noch da"

Skispringen
Yamal aus Spaniens Teamcamp entlassen - Verband verärgert

Yamal aus Spaniens Teamcamp entlassen - Verband verärgert

International
2
Kommentare

Kommentare

Formel 1 Motorsport Red Bull Racing Honda Racing Bulls Ford