Gerüchteküche brodelt: Kommt es zum Zidane-Comeback?

Die Gerüchteküche brodelt, denn Zinedine Zidane spricht klare Worte.

Die französische Fußball-Ikone will „sehr bald“ wieder als Trainer arbeiten, erklärte der 53-Jährige bei einer Charity-Veranstaltung in Rom gegenüber der italienischen Sportzeitung La Gazzetta dello Sport.

Nachfolger von Dideer Deschamps?

Zidane gilt seit Langem als heißer Kandidat für die Nachfolge von Didier Deschamps, der seinen Posten als Trainer des französischen Nationalteams nach der WM 2026 räumen wird.

Hinter den Kulissen soll sich „Zizou“ bereits vorbereiten: Laut L’Équipe hat er sich zuletzt mit Ex-Nationalcoach Laurent Blanc ausgetauscht, um dessen Erfahrungen kennenzulernen.

Zidane ließ durchblicken, dass er sich eine Zukunft als Nationaltrainer vorstellen könnte. „Eines Tages möchte ich die Équipe Tricolore trainieren. Wir werden sehen“, sagte der Weltmeister von 1998 und Europameister von 2000. Sicher sei für ihn nur eines: „Ich werde wieder als Trainer arbeiten.“

Große Erwartungen

Die Erwartungen wären groß – schließlich feierte Zidane bei Real Madrid legendäre Erfolge: Zwei Meistertitel und drei Champions-League-Triumphe in Serie machten ihn zu einem der erfolgreichsten Trainer seiner Generation.

Seit seinem Abschied 2021 gönnte er sich eine Auszeit. Nun deutet alles darauf hin, dass diese Pause bald endet.