U17-Weltmeisterschaft LIVE: Neuseeland - Österreich

Am 3. und letzten Spieltag der Gruppe L trifft Österreich bei der U17-Weltmeisterschaft auf Neuseeland. LIVE-Infos:

Am 3. Spieltag der U17-Weltmeisterschaft geht es für das ÖFB-Team in Gruppe L gegen Neuseeland zur Sache (ab 16:45 Uhr/LIVE-Ticker >>>).

Nach dem Premierensieg bei einer WM gegen Saudi Arabien folgte für die Elf von Cheftrainer Hermann Stadler ein klares 3:0 gegen Mali.

Dadurch steht die heimische U17 bereits fix im Sechzehntelfinale und kann gegen Neuseeland befreit aufspielen.

Dennoch will man den noch punktelosen Gegner nicht unterschätzen und die Favoritenrolle bestätigen.

Sollte die heimische U17-Auswahl auch Neuseeland bezwingen, dann wäre eine perfekte Gruppenphase für Österreich Realität. Gespielt wird erneut in Doha.

