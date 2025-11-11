Wolff über Titelchance von Verstappen: "Zug ist abgefahren!"

Mercedes-Teamchef Toto Wolff glaubt nicht mehr daran, dass Max Verstappen noch in den Kampf um den WM-Titel in der Formel 1 eingreifen kann. "Der Zug ist abgefahren!", so der Österreicher.

Mit 49 Punkten Rückstand auf WM-Leader Lando Norris geht der 28-jährige Niederländer in die verbleibenden drei Rennen. Oscar Piastri fehlen 24 Punkte auf seinen McLaren-Teamkollegen. Auch für den 24-jährigen Australier wird es laut Toto Wolff schwer, Norris noch abzufangen.

Wolff: "… sonst kann sich das Ganze schnell wieder drehen"

Ein teaminterner Kampf um den WM-Titel kann für Spannungen sorgen – das weiß der 53-Jährige aus eigener Erfahrung.

Dennoch hat Toto Wolff eine klare Bitte: "Man sollte sie einfach fahren lassen, solange sie sich nicht ins Auto fahren. Aber der Vorsprung, den Lando jetzt hat, ist sehr solide. Trotzdem darf er sich natürlich keinen Ausfall leisten – sonst kann sich das Ganze schnell wieder drehen", wird der Österreicher von "motorsport-total.com" zitiert.

An einen echten Thriller um den WM-Titel glaubt er nicht. "Natürlich wünscht man sich, dass es in das letzte Rennen mit marginalen Unterschieden oder fast gleichen Punkten geht. Aber Lando war in den letzten Rennen beeindruckend – wie ruhig er geblieben ist und wie konsequent er gepunktet hat." Auch deshalb sieht er ihn als klaren Favoriten auf den WM-Titel.