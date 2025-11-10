NEWS

"Weniger reden": Ferrari-Boss kritisiert Hamilton und Leclerc

Präsident John Elkann findet nach dem katastrophalen Abscheiden beim Großen Preis von Brasilien deutliche Worte. Er nimmt auch die beiden Ferrari-Piloten in die Pflicht.

Ferrari erlebte beim Großen Preis von Brasilien ein Debakel (zum Rennbericht>>>).

Sowohl Charles Leclerc als auch Lewis Hamilton schieden aus, insbesondere der Brite erlebte ein Rennen zum Vergessen.

Auch insgesamt konnte der italienische Rennstall seine Ziele in dieser Saison nicht erreichen. In der Konstrukteurswertung liegt die Scuderia auf Platz vier, knapp hinter Red Bull. Aufgrund des aktuellen Negativtrends meldete sich nun Ferrari-Präsident John Elkann zu Wort.

"Riesige Enttäuschung"

"Brasilien war eine riesige Enttäuschung. Unsere Mechaniker und auch die Ingenieure haben ihren Job gemacht, denn das Auto hat sich offensichtlich verbessert. Der Rest hinkt dagegen hinterher", so der 49-Jährige vor italienischen Medien.

Er nimmt auch die beiden Fahrer in die Pflicht. "Unsere Fahrer müssen sich unbedingt auf das Fahren konzentrieren und weniger reden, denn wir haben noch wichtige Rennen vor uns und ein zweiter Platz ist durchaus im Bereich des Möglichen", sagt Elkann.

Auf Mercedes, den zweitplatzierten Rennstall, fehlen Ferrari bei noch zwei ausstehenden Rennen 36 Punkte. Auf das drittplatzierte Red Bull hat man nur vier Zähler Rückstand.

