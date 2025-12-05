Charlie Wurz testet in japanischer Rennserie

Charlie Wurz könnte nächste Saison in der japanischen Super Formula an den Start gehen.

Wie die Rennserie aus Japan und der österreichische Pilot via "Instagram" verkünden, nimmt Wurz beim Test der Super Formula in Suzuka teil. Die Tests finden von 10. bis 12. Dezember statt.

In den letzten zwei Jahren fuhr der 20-Jährige in der Formel 3 - zuerst für Jenzer Motorsport, ehe er während der 2025er-Saison zur Trident wechselte.

Auf Lawsons Spuren?

Im technischen Bereich ist die Super Formula höher einzustufen als die Formel 3. Noch vor zwei Saisonen ging der heutige Racing-Bulls-Pilot Liam Lawson in jener Rennserie an den Start.

Ralf Schumacher ist einer weiterer bekannter Name, der in der Vergangenheit an der Super Formula (Vorgänger: Formula Nippon) teilnahm. 1996 gewann der Deutsche als erster Rookie jemals die Rennserie.