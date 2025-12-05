NEWS

Charlie Wurz testet in japanischer Rennserie

Nach zwei Jahren in der Formel 3 wird der Sohn von Alexander Wurz nächste Saison in einer anderen Rennserie an den Start gehen.

Charlie Wurz testet in japanischer Rennserie Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Charlie Wurz könnte nächste Saison in der japanischen Super Formula an den Start gehen.

Wie die Rennserie aus Japan und der österreichische Pilot via "Instagram" verkünden, nimmt Wurz beim Test der Super Formula in Suzuka teil. Die Tests finden von 10. bis 12. Dezember statt.

In den letzten zwei Jahren fuhr der 20-Jährige in der Formel 3 - zuerst für Jenzer Motorsport, ehe er während der 2025er-Saison zur Trident wechselte.

Auf Lawsons Spuren?

Im technischen Bereich ist die Super Formula höher einzustufen als die Formel 3. Noch vor zwei Saisonen ging der heutige Racing-Bulls-Pilot Liam Lawson in jener Rennserie an den Start.

Ralf Schumacher ist einer weiterer bekannter Name, der in der Vergangenheit an der Super Formula (Vorgänger: Formula Nippon) teilnahm. 1996 gewann der Deutsche als erster Rookie jemals die Rennserie.

Motorsport-Zeitreise: Die erfolgreichsten Vater-Sohn-Duos

Niki Lauda und Mathias Lauda
Franz Wurz und Alex Wurz

Slideshow starten

22 Bilder

Mehr zum Thema

Toyota weitet F1-Engagement aus: TGR wird Titelsponsor

Toyota weitet F1-Engagement aus: TGR wird Titelsponsor

Formel 1
1
FIFA-Schiriboss Collina fordert VAR-Erweiterung

FIFA-Schiriboss Collina fordert VAR-Erweiterung

Fußball
1
Der Computer sagt: Das ist der WM-Favorit 2026!

Der Computer sagt: Das ist der WM-Favorit 2026!

FIFA WM
1
Detroit muss sich mit Kasper im Shootout geschlagen geben

Detroit muss sich mit Kasper im Shootout geschlagen geben

NHL
Lakers holen Buzzer-Beater-Sieg gegen die Raptors

Lakers holen Buzzer-Beater-Sieg gegen die Raptors

Basketball
1
Kommt nun eine Stallorder? McLaren-Teamchef äußert sich

Kommt nun eine Stallorder? McLaren-Teamchef äußert sich

Formel 1
3
Nach 1:0-Führung: Genk scheitert mit Sattlberger an Anderlecht

Nach 1:0-Führung: Genk scheitert mit Sattlberger an Anderlecht

International
Kommentare

Kommentare

Motorsport Charlie Wurz Super Formula