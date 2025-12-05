Bundesliga schließt Partnerschaft mit Produktions-Firma ab

Ab der nächsten Saison 2026/27 wird die ADMIRAL Bundesliga alle 195 Spiele gemeinsam mit dem Unternehmen Uppercut produzieren.

Das verkündet die Bundesliga via Presse-Aussendung. Demnach streben beide Seiten eine langfristige, strategische Partnerschaft an. Das österreichische Unternehmen hat Standorte in Wien und Klagenfurt.

Völlig neu ist die Involvierung von "Uppercut" im österreichischen Fußball auch nicht: Seit der Saison 2022/23 produziert das Unternehmen auch Bundesliga-Spiele im Auftrag von Sky.

Eine Neuheit hingegen wird das "Broadcast-Center" auf 2.000 m² in Wien werden. Dieses werde künftig im Rahmen der "Remote Produktion" genutzt. Hierbei könne die Aufzeichnung vom Stadion örtlich zur Produktion getrennt werden.

Bundesliga-Vorstandsvorsitzender Christian Ebenbauer sagt: "Der arbeitsreiche Prozess der letzten zwei Jahre ist weit über die klassische Vergabe einer Auftragsproduktion hinausgegangen. Einerseits haben wir die Basissignalproduktion durch einen bewährten Partner sichergestellt, der auch mit Inszenierung von Bundesliga-Spielen bestens vertraut ist. Andererseits haben wir durch die Partnerschaft mit dem Sitz im Aufsichtsrat sowie dem Optionsrecht die Möglichkeit, strategisch besser auf den stattfindenden Wandel der Medienmärkte reagieren zu können."