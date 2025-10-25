Norris dominiert das letzte Training in Mexiko
Der Brite distanziert seine Konkurrenten um mehrere Zehntelsekunden und tankt Selbstvertrauen vor dem Qualifying.
Lando Norris erzielt im dritten Freien Training in Mexiko die Bestzeit.
Der Brite im McLaren distanziert seine Landsmänner Lewis Hamilton (Ferrari/+0,345 Sek.) und George Russell (Mercedes/+0,512) deutlich. Charles Leclerc (Ferrari/+0,566) landet vor WM-Leader Oscar Piastri (McLaren/+0,599) an der vierten Stelle.
Max Verstappen (Red Bull/+0,609) muss sich mit dem sechsten Platz begnügen und klagte über fehlenden Grip.
Kimi Antonelli (Mercedes/+0,620) belegt den siebten Rang. Yuki Tsunoda (Red Bull/+0,782) wird Neunter, direkt hinter Isack Hadjar (+0,763) von den Racing Bulls).
Das Training verläuft ohne große Zwischenfälle. Das Qualifying zum Grand Prix von Mexiko geht ab 23:00 Uhr (LIVE-Ticker >>>) über die Bühne.