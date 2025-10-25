Lando Norris erzielt im dritten Freien Training in Mexiko die Bestzeit.

Der Brite im McLaren distanziert seine Landsmänner Lewis Hamilton (Ferrari/+0,345 Sek.) und George Russell (Mercedes/+0,512) deutlich. Charles Leclerc (Ferrari/+0,566) landet vor WM-Leader Oscar Piastri (McLaren/+0,599) an der vierten Stelle.

Max Verstappen (Red Bull/+0,609) muss sich mit dem sechsten Platz begnügen und klagte über fehlenden Grip.

Kimi Antonelli (Mercedes/+0,620) belegt den siebten Rang. Yuki Tsunoda (Red Bull/+0,782) wird Neunter, direkt hinter Isack Hadjar (+0,763) von den Racing Bulls).

Das Training verläuft ohne große Zwischenfälle. Das Qualifying zum Grand Prix von Mexiko geht ab 23:00 Uhr (LIVE-Ticker >>>) über die Bühne.