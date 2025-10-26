NEWS

Pure Dominanz! Norris schnappt sich die Pole in Mexiko

Der Brite schlägt in Mexiko-City in der Qualifikation zurück und holt sich die Pole-Position. Ferrari überrascht mit Leclerc und Hamilton. Verstappen und Piastri enttäuschen.

Pure Dominanz! Norris schnappt sich die Pole in Mexiko Foto: © GETTY
Lando Norris sichert sich die Pole-Position in Mexiko!

Der Brite markiert mit einer Zeit von 1:15,586 Minuten den besten Startplatz für den Grand Prix von Mexiko (Sonntag, 21 Uhr im LIVE-Ticker >>>). Hinter dem Briten überraschen die beiden Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Lewis Hamilton.

Der Monegasse (+0,262) schafft es in die erste Startreihe. Auch Hamilton darf mit dem dritten Platz (+0,352) äußerst zufrieden sein. George Russell (Mercedes/+0,448) folgt seinem ehemaligen Teamkollegen.

Verstappen und Piastri hinten nach

Max Verstappen (+0,484) landet indes nur am fünften Platz vor Kimi Antonelli (Mercedes/+0,532). WM-Leader Oscar Piastri enttäuscht und startet nur vom siebenten Platz (+0,588).

Carlos Sainz (7./+0,586) muss nach einer Kollision in den USA um fünf Plätze zurück. Isack Hadjar (9./+0,666) und Oliver Bearman (10./+0,874) komplettieren die Top 10.

Tsunoda scheitert im Q2

Yuki Tsunoda verpasst erneut das abschließende Q3. Neben dem Japaner (11.) scheitern Esteban Ocon (12./Haas), Nico Hülkenberg (13./Sauber), Fernando Alonso (14./Aston Martin) und Liam Lawson (15./Racing Bulls) am Einzug in Q3.

Mercedes darf im Q1 durchatmen

Beinahe ist mit Andrea Kimi Antonelli ein Mercedes-Pilot an der ersten Hürde gescheitert. Aber der Italiener rettet sich auf dem 15. Platz weiter.

Für Gabriel Bortoleto (Sauber/16.), Alexander Albon (Williams/17.), Pierre Gasly (Alpine/18.), Lance Stroll (Aston Martin/19.) und Franco Colapinto (Williams/20.) ist der Arbeitstag schon frühzeitig beendet.

Das Quali-Ergebnis:

