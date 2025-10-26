NEWS

Am Sonntag steht am Autódromo Hermanos Rodríguez das Rennen zum Großen Preis von Mexiko an. LIVE-Infos:

Formel 1 heute: Das Rennen in Mexiko Foto: © GETTY
Showtime am Autódromo Hermanos Rodríguez! Am Sonntag (ab 21 Uhr/LIVE-Ticker >>>) steht in Mexiko Stadt das Rennen auf dem Programm.

Die beste Ausgangslage dafür hat sich am Samstag Lando Norris geschaffen, der Seinen McLaren auf Pole gestellt hat. Neben ihm geht Charles Leclerc ins Rennen. Max Verstappen kam in der Quali nicht über Rang fünf hinaus, WM-Leader Oscar Piastri nicht über Rang acht.

Ergebnis des Qualifyings >>>

Norris bietet sich am Sonntag damit die große Chance, Boden in der WM gutzumachen. Aktuell liegt der Brite 14 Punkte hinter seinem Teamkollegen Piastri. Verstappen ist derzeit 40 Zähler hinter Piastri zurück. WM-Stand >>>

Das Rennen im LIVE-Ticker:

