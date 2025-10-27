NEWS

Red Bull vertagt Fahrerentscheidung

Der Rennstall wollte eigentlich schon in Mexiko Verstappens Teamkollegen für kommende Saison bekanntgeben. Daraus wird nun allerdings nichts.

Red Bull vertagt Fahrerentscheidung Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Wer wird 2026 Teamkollege von Max Verstappen?

Eigentlich wollte Red Bull Racing die Frage bereits am vergangenen Rennwochenende in Mexiko beantworten. Da Max Verstappen allerdings noch mittendrin im Titelkampf ist, wird das Thema aktuell untergeordnet. Das verrät Motorsportchef Helmut Marko bei "Servus TV".

Tsunoda-Verbleib unwahrscheinlich

Der Rennstall werde sich wohl noch bis Doha (30. November) oder sogar bis zum Saisonfinale in Abu Dhabi (7. Dezember) Zeit lassen.

Aktuell sitzt Yuki Tsunoda im zweiten Rennauto der "Bullen". Weil er leistungstechnisch deutlich hinterherhinkt, dürfte er allerdings nicht die besten Karten auf einen Verbleib haben.

Der WM-Zehnte Isack Hadjar (Racing Bulls) gilt als möglicher Kandidat. Eine Entscheidung ist allerdings noch nicht gefallen.

Mehr zum Thema

Norris dominiert das letzte Training in Mexiko

Norris dominiert das letzte Training in Mexiko

Formel 1
WM-Leader Piastri nach Mexiko-Qualifying: "Es ist mysteriös"

WM-Leader Piastri nach Mexiko-Qualifying: "Es ist mysteriös"

Formel 1
2
Norris-Gala in Mexiko! Brite holt sich die WM-Führung

Norris-Gala in Mexiko! Brite holt sich die WM-Führung

Formel 1
10
Formel 1 LIVE: Das Rennen in Mexiko

Formel 1 LIVE: Das Rennen in Mexiko

Formel 1
3
Pure Dominanz! Norris schnappt sich die Pole in Mexiko

Pure Dominanz! Norris schnappt sich die Pole in Mexiko

Formel 1
5
Formel 1 LIVE: Das Qualifying in Mexiko

Formel 1 LIVE: Das Qualifying in Mexiko

Formel 1
2
Der violette Lichtblick der Salzburg-Pleite

Der violette Lichtblick der Salzburg-Pleite

Bundesliga
3
Kommentare

Kommentare

Motorsport Formel 1 Red Bull Racing Max Verstappen Yuki Tsunoda Isack Hadjar