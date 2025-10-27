Red Bull vertagt Fahrerentscheidung

Wer wird 2026 Teamkollege von Max Verstappen?

Eigentlich wollte Red Bull Racing die Frage bereits am vergangenen Rennwochenende in Mexiko beantworten. Da Max Verstappen allerdings noch mittendrin im Titelkampf ist, wird das Thema aktuell untergeordnet. Das verrät Motorsportchef Helmut Marko bei "Servus TV".

Tsunoda-Verbleib unwahrscheinlich

Der Rennstall werde sich wohl noch bis Doha (30. November) oder sogar bis zum Saisonfinale in Abu Dhabi (7. Dezember) Zeit lassen.

Aktuell sitzt Yuki Tsunoda im zweiten Rennauto der "Bullen". Weil er leistungstechnisch deutlich hinterherhinkt, dürfte er allerdings nicht die besten Karten auf einen Verbleib haben.

Der WM-Zehnte Isack Hadjar (Racing Bulls) gilt als möglicher Kandidat. Eine Entscheidung ist allerdings noch nicht gefallen.