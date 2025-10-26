Norris-Gala in Mexiko! Brite holt sich die WM-Führung

Lando Norris gewinnt am Sonntag den Grand Prix von Mexiko - und das mit 30 Sekunden Vorsprung auf den zweitplatzierten Ferrari-Piloten Charles Leclerc!

Es ist sein zehnter Sieg in der Königsklasse. Und wohl einer seiner wichtigsten, denn damit übernimmt er die Führung in der Weltmeisterschaft. Einen Punkt liegt er nun vor seinem Teamkollegen Oscar Piastri.

Charles Leclerc rettet vor Max Verstappen den zweiten Platz. Der Niederländer fährt im Gegensatz zu vielen anderen Piloten auf dem gelben Reifen los und setzt auf eine Einstopp-Strategie, durch die er am Schluss sogar beinahe noch Leclerc einholt.

Ein Virtual Safety-Car in der vorletzten Runde verhindert aber ein dramatisches Finish. So muss sich auch Oscar Piastri hinter Sensationsmann Oliver Bearman mit Rang fünf zufrieden geben, womit er die WM-Führung an seinen Teamkollegen verliert.

Verstappen und Hamilton im Clinch

Auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez ist von der ersten Runde an Action geboten. Schon am Start kommen sich Max Verstappen und Lewis Hamilton nahe. Der Niederländer muss über die Wiese und verschafft sich einen Vorteil. Der Niederländer kommt ohne Strafe davon.

In Runde sechs kommt es erneut zum Duell Hamilton/Verstappen. Jetzt ist es Hamilton, der die Strecke verlässt. Die Stewards belegen ihn mit einer Zehn-Sekunden-Strafe.

Norris ist nach einem optimalen Start auf und davon, er zieht an der Spitze einsam seine Kreise.