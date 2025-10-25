NEWS

Formel 1 heute: Das Qualifying in Mexiko

Kann Max Verstappen nach dem Triumph in den USA seinen Rückstand auf die McLaren-Piloten weiter minimieren? LIVE-Infos:

Formel 1 heute: Das Qualifying in Mexiko Foto: © GETTY
Das 20. Grand-Prix-Qualifying in der Formel-1-Saison 2025 steht bevor!

Auf 2000 Metern Höhe findet am Samstag (ab 23:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) der Krimi um die beste Startposition für das Rennen am Sonntag statt.

Favorit ist wohl Red-Bull-Pilot Max Verstappen, der das Wochenende in Austin dominierte. Der Niederländer sicherte sich den Sieg sowohl im Sprint als auch im Rennen, beide Male von der Pole-Position.

Oder können die McLaren-Fahrer Lando Norris und Oscar Piastri nach einer paar nicht optimal verlaufenen Wochen zurückschlagen? WM-Stand >>>

Das Qualifying im LIVE-Ticker:

